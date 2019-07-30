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4-метровый забор отгородит Белый дом от злоумышленников и туристов
Источник материала: СТВ
Новости США. Вокруг одного из главных зданий США уже начали возводить стену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участок ограждения вдоль Пенсильвания-авеню, откуда открывается самый любимый путешественниками вид на достопримечательность, закрыли строительным забором белого цвета. Новое ограждение будет построено с применением технологий обнаружения нарушителей.
Разрешение на возведение барьера было получено еще в 2017 году. Такое решение было принято в связи с участившимися случаями проникновения посторонних на охраняемую территорию.
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Новости США. Вокруг одного из главных зданий США уже начали возводить стену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участок ограждения вдоль...
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