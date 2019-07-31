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Алексей Бага: Мы бились до конца, но иногда случаются и неудачи

31.07.2019 23:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал поражение от «Русенборга» (0:2) и вылет клуба из квалификации Лиги чемпионов. Его слова приводит официальный сайт чемпионов Беларуси.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В обоих поединках с норвежцами мы находились под серьезным давлением, поскольку играли с сильным соперником. Дома победили и имели шанс на общий успех. Но сегодня давление, взаимодействия «Русенборга» склонили чашу весов в его сторону.

— За счет чего БАТЭ мог решить в Тронхейме задачу выхода в следующий этап Лиги чемпионов?

— Конечно, ключевую роль сыграл бы забитый мяч. Тогда были бы и другая картина, и, думаю, результат, и, соответственно, оценка матча. А в остальном… Сейчас, по горячим следам, тяжело рассуждать на эту тему.

— Чтобы забить, требовалось чаще доводить до ума контратаки. Неплохие выходы были, но распорядиться ими не удалось…

— Конечно, при игре на выезде с таким серьезным оппонентом контратаки становятся грозным орудием. К сожалению, им не воспользовались. Имевшиеся подходы, предпосылки не реализовали. Когда долго находишься без мяча, под давлением, затем трудно принимать взвешенные решения впереди. Усталость-то накапливается.

— По истечении часа игры вы заменили Риоса…

— Замена в таком матче — всегда определенный риск. Мы держали в уме, что Йонассен давно не выходил на поле, последний раз это случилось в кубковом противостоянии с речицким «Спутником». Но нужно понимать: у Риоса была желтая карточка, вдобавок на его фланге создавалось приличное давление, а играть оставалось еще 30 с лишним минут. К тому же в перерыве Алексей держал лед на приводящей мышце.

— Что сказали ребятам в раздевалке после финального свистка?

— Поддержал команду. Это футбол. Мы бились до конца, но иногда случаются и неудачи. Сегодня мы уступили, в следующих поединках, надеюсь, победим.

— Каковы прогнозы по возвращению в строй Милича и Щербицкого?

— Неманье сделали артроскопию в Риме. Думали, что повреждение серьезное, но, к счастью, обошлось. На восстановление Миличу понадобится ориентировочно две недели.

А у Щербицкого, которому также сделали операцию, процесс возвращения в строй будет продолжительным. Немецкие врачи посоветовали не торопиться.

— Какова ситуация по Виллюмссону?

— Узнаем уже по возвращении в Беларусь. Хотелось бы, конечно, чтобы Вилли был готов.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал поражение от «Русенборга» (0:2) и вылет клуба из квалификации Лиги чемпионов. Его слова приводит официальный сайт...
 
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