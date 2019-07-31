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С 1 августа в Национальном аэропорте «Минск» начнет работать сервис FastTrack

31.07.2019 22:06 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новую услугу для пассажиров международных рейсов FastTrack - предполетный досмотр в приоритетном порядке через отдельный пункт досмотра — запускает с завтрашнего дня аэропорт «Минск».

«Сервис будет полезным для опаздывающих авиапассажиров, а также для путешественников, которые предпочитают экономить и планировать свое время», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Стоимость услуги составляет 20 рублей (детям до трех лет бесплатно). Месяц она будет предоставляться в тестовом режиме в пункте досмотра А.

Как воспользоваться

1. Зарегистрироваться на рейс.

2. Иметь при себе распечатанный посадочный талон и бумажный чек об оплате услуги.

Оплатить услугу можно через систему «Расчет» (ЕРИП) или в инфокиоске на входе в пункт досмотра А (но в любом случае нужно иметь распечатанный чек об оплате).

 
Теги: Минск
 
 
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Новую услугу для пассажиров международных рейсов FastTrack - предполетный досмотр в приоритетном порядке через отдельный пункт досмотра — запускает с завтрашнего дня...
 
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