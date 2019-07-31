|
С 1 августа в Национальном аэропорте «Минск» начнет работать сервис FastTrack
Источник материала: БДГ
Новую услугу для пассажиров международных рейсов FastTrack - предполетный досмотр в приоритетном порядке через отдельный пункт досмотра — запускает с завтрашнего дня аэропорт «Минск».
«Сервис будет полезным для опаздывающих авиапассажиров, а также для путешественников, которые предпочитают экономить и планировать свое время», -
Стоимость услуги составляет 20 рублей (детям до трех лет бесплатно). Месяц она будет предоставляться в тестовом режиме в пункте досмотра А.
Как воспользоваться
1. Зарегистрироваться на рейс.
2. Иметь при себе распечатанный посадочный талон и бумажный чек об оплате услуги.
Оплатить услугу можно через систему «Расчет» (ЕРИП) или в инфокиоске на входе в пункт досмотра А (но в любом случае нужно иметь распечатанный чек об оплате).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новую услугу для пассажиров международных рейсов FastTrack - предполетный досмотр в приоритетном порядке через отдельный пункт досмотра — запускает с завтрашнего дня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)