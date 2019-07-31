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Сказка не повторилась: БАТЭ проиграл «Русенборгу»
Источник материала: Партизан
Борисовский БАТЭ проиграл норвежскому «Русенборгу» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 0:2.
Домашняя игра завершилась для чемпионов Беларуси победой со счетом 2:1. На гол Стасевича с пенальти норвежцы ответили точным ударом Конрадсена, а во втором тайме победу БАТЭ принес Максим Скавыш.
К сожалению, второй матч явно не сложился для чемпионов Беларуси. И если в первом тайме игра была равной, то следующие 45 минут прошли с огромным преимуществом норвежцев, пишет
Сначала Акинтола не попал в пустые ворота с метра, а затем в игру удачно вошел Хелланд. Сначала на 73-й минуте он реализовал пенальти за фол Йонасена в штрафной, а затем сильно ударил с 20 метров, мяч срикошетил в защитника БАТЭ, попал в Содерлунда и отлетел в ворота. Возможно, в этот момент была игра рукой, но даже счет 1:0 гарантировал «Русенборгу» выход в следующий раунд. Борисовчане же в последние 20 минут не создали ни одного опасного момента.
«Русенборг»: Хансен, Региниуссен, Мелинг, Хеденстад, Ховланд, Йенсен, Конрадсен, Троннсен, Акинтола (Хелланд, 70), Адегбенро (де Ланле, 78), Содерлунд.
БАТЭ: Чичкан, Волков, Риос (Йонассен, 62), Филипович, Симович, Яблонский, Стасевич, Драгун (Дубайич, 87), Бага, Скавыш, Туоминен (Мукам, 76).
Теперь БАТЭ отправляется в Лигу Европы, где в третьем квалификационном раунде встретится с боснийским «Сараево».
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Борисовский БАТЭ проиграл норвежскому «Русенборгу» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 0:2.
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