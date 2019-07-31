Сказка не повторилась: БАТЭ проиграл «Русенборгу»

Домашняя игра завершилась для чемпионов Беларуси победой со счетом 2:1. На гол Стасевича с пенальти норвежцы ответили точным ударом Конрадсена, а во втором тайме победу БАТЭ принес Максим Скавыш.





sport.tut.by К сожалению, второй матч явно не сложился для чемпионов Беларуси. И если в первом тайме игра была равной, то следующие 45 минут прошли с огромным преимуществом норвежцев, пишет

Сначала Акинтола не попал в пустые ворота с метра, а затем в игру удачно вошел Хелланд. Сначала на 73-й минуте он реализовал пенальти за фол Йонасена в штрафной, а затем сильно ударил с 20 метров, мяч срикошетил в защитника БАТЭ, попал в Содерлунда и отлетел в ворота. Возможно, в этот момент была игра рукой, но даже счет 1:0 гарантировал «Русенборгу» выход в следующий раунд. Борисовчане же в последние 20 минут не создали ни одного опасного момента.





«Русенборг»: Хансен, Региниуссен, Мелинг, Хеденстад, Ховланд, Йенсен, Конрадсен, Троннсен, Акинтола (Хелланд, 70), Адегбенро (де Ланле, 78), Содерлунд.





БАТЭ: Чичкан, Волков, Риос (Йонассен, 62), Филипович, Симович, Яблонский, Стасевич, Драгун (Дубайич, 87), Бага, Скавыш, Туоминен (Мукам, 76).





Теперь БАТЭ отправляется в Лигу Европы, где в третьем квалификационном раунде встретится с боснийским «Сараево».