Как Москва скрывает бездомных





FOTO: YURI KADOBNOV/AFP





"Над Москвой уже смеркается, а на парковке за железнодорожными путями, между припаркованных грузовиков, строительного мусора и зеленых гаражей из профнастила, собрались группы людей, - повествует журналистка Симоне Бруннер. - (...) За едой в основном пришли пожилые. Как, например, одна женщина, которую все знают тут как "тетю Лиду". Она опрятно одета, на ногах - резиновые сапоги. Она, одна из немногих, раскрыла над головой зонт и собрала седые волосы в тугую аккуратную косу. По ее словам, ей 69 лет, и сначала она не хотела говорить о том, как здесь оказалась. (...) Но в какой-то момент начала свой рассказ: о своем доме в Подмосковье, который сгорел дотла, о времени, когда она жила у своих соседей и знакомых. Пока однажды кто-то не сказал ей: иди туда, на площадь трех вокзалов. С тех пор она ночует здесь на улице или в здании вокзала, когда ей удается наскрести 100 рублей для взятки охраннику, чтобы он ее не выгонял. Во сне однажды с ее ног украли ботинки".





"Бедность уже давно не является в России маргинальным явлением, - отмечает издание. - По данным российского статистического ведомства, в 2017 году как минимум 13% россиян жили за чертой бедности на 10 тыс. рублей в месяц и меньше. Это, между прочим, 19 млн россиян".





"Согласно новому исследованию РАНХиГС, в бедности живут и вовсе 22% россиян. Недовольство в стране растет - и вместе с ним и критика в адрес президента Владимира Путина. Перед президентскими выборами 2018 года он объявил, что к 2024 году снизит уровень бедности вдвое", - указывает издание.





"Год назад Москва готовилась к чемпионату мира по футболу. (...)По миру разлетелись фотографии современного, чистого, безопасного и открытого миру города. Сотни бездомных, каждый день собиравшихся в палатке за тремя вокзалами, не вписывались в этот образ. За несколько недель до ЧМ палатку демонтировали, бездомных посадили в автобусы, а палатку установили подальше от центра города, на юго-востоке Москвы, в Люблино. От скольких людей избавились, не подсчитать, но сегодня на раздачу еды приходит лишь малая их часть", - отмечает Бруннер.





"Уровень жизни россиян падает на протяжении нескольких лет. Лишь несколько месяцев назад был повышен пенсионный возраст. (...) Из-за продолжительного экономического кризиса среди российского населения царит сильное недовольство. Сначала упала цена на нефть, а вместе с ней и курс рубля. Импорт подорожал, покупательская способность населения снизилась. Были повышены налоги, так как государственная казна пустует. Из-за демографических изменений к 2050 году госдолг России, составляющий сейчас около 14% ВВП, может увеличиться до 116% ВВП, предупреждает Всемирный банк".





Палатка на площади трех вокзалов должна была стать "первым местом, где бездомным предоставляли бы комплексную помощь", говорит директор благотворительной организации "Дом друзей" Лана Журкина. Там нуждающимся предоставляли психологическую, юридическую и медицинскую помощь, обеспечивали едой и одеждой.





"Согласно официальным данным, в Москве, где проживают 12 млн человек, живут 15 тыс. бездомных. По словам Журкиной, около 80% из них приехали из других регионов России, чтобы искать в Москве работу. Те, кому не удается зацепиться в дорогой, динамичной и суровой столице, оказываются на улице, в подземных переходах, подвалах или одном из немногих приютов для бездомных. Государственные и церковные учреждения предоставляют 1,5 тыс. спальных мест".





"Сегодняшняя политика нацелена на то, чтобы сделать бездомных людей невидимыми, критикуют активисты. Все это ухищрения мэра Москвы Сергея Собянина, уверена Жоржина Дейратани". Дейратани - стоматолог, но в свободное время она помогает фонду "Вместе против бедности" и готовит еду для бездомных.





"То, что палатку на парковке до сих пор не восстановили, ставит добровольцев вроде нее перед большими сложностями, прежде всего зимой. (...) В палатке была печка, чтобы согреться. По официальным данным, зимой 2012-2013 годов в Москве насмерть замерзли 102 человека без определенного места жительства. В благотворительной организации "Ночлежка" предполагают, что каждый год только в Москве от холода гибнут 6-7 тыс. бездомных", - передает издание.





"Ответственное отделение труда и соцзащиты уверяло в свое время, что изгнание бездомных из центра города - временная мера. После мероприятия палатку якобы должны были установить снова. Однако именно там, где она стояла раньше, сегодня за деревянным забором стоит желтый экскаватор. Что там строят, не видно. Но в то, что палатку поставят снова, не верит больше никто", - пишет Der Tagesspiegel.



