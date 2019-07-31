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Зарплата белорусской медсестры в “Медсёстрах” в Минске на 6 бутылок больше, чем в Гомеле

31.07.2019 21:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске можно купить “Медсестру”: сувенирную бутылку водки в виде работницы среднего медицинского персонала. Объём — стандартная “поллитра”, стоимость — чуть больше 38 рублей.


www.facebook.com/andrey.levkovsky

Но может ли белорусская медсестра позволить себе “Медсестру”?
Еврорадио подсчитало, какое количество бутылок сувенирной водки белорусские медсёстры могут купить за одну зарплату. Информацию о том, сколько они получают, мы взяли из банка вакансий Министерства труда и соцзащиты. Меньше всего “Медсестёр” медсестра может позволить себе в Гомельской области — всего 9. А больше всего, предсказуемо, в Минске — целых 15 бутылок!
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске можно купить “Медсестру”: сувенирную бутылку водки в виде работницы среднего медицинского персонала. Объём — стандартная “поллитра”, стоимость — чуть...
 
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