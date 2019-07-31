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Зарплата белорусской медсестры в “Медсёстрах” в Минске на 6 бутылок больше, чем в Гомеле
Источник материала: Партизан
В Минске можно купить “Медсестру”: сувенирную бутылку водки в виде работницы среднего медицинского персонала. Объём — стандартная “поллитра”, стоимость — чуть больше 38 рублей.
www.facebook.com/andrey.levkovsky
Но может ли белорусская медсестра позволить себе “Медсестру”?
Еврорадио
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В Минске можно купить “Медсестру”: сувенирную бутылку водки в виде работницы среднего медицинского персонала. Объём — стандартная “поллитра”, стоимость — чуть...
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