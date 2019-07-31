Зарплата белорусской медсестры в “Медсёстрах” в Минске на 6 бутылок больше, чем в Гомеле

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Но может ли белорусская медсестра позволить себе “Медсестру”?

Еврорадиокакое количество бутылок сувенирной водки белорусские медсёстры могут купить за одну зарплату. Информацию о том, сколько они получают, мы взяли из банка вакансий Министерства труда и соцзащиты. Меньше всего “Медсестёр” медсестра может позволить себе в Гомельской области — всего 9. А больше всего, предсказуемо, в Минске — целых 15 бутылок!