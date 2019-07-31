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Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

31.07.2019 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов. Об этом в среду, 31 июля, сообщил АСС источник в следственных органах.



По словам собеседника агентства, расследование по делу будет продолжаться еще около полутора лет из-за необходимости провести большой комплекс летных и авиационно-технических экспертиз. «Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что летное происшествие произошло по вине пилотов», — подчеркнул он.

14 июня МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе. Он был принят технической комиссией, в состав которой входят специалисты МАК, Росавиации, «Аэрофлота» и «Гражданских самолетов Сухого». Из документа стало известно, что после попадания в SSJ-100 молнии у самолета отключился автопилот и была нарушена связь, а в предыдущем его полете замечаний от экипажа по работе систем воздушного судна не было.

После этого, в конце июня, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, впервые комментируя катастрофу SSJ-100, заявил, что после публикации отчета МАК у сторон остались вопросы друг к другу, которые требуют дальнейшего обсуждения.


Самолет SSJ-100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск 5 мая, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.
 
 
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Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов. Об...
 
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