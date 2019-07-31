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Белорусские ученые прогнозируют сокращение площадей для произрастания голубики

31.07.2019 20:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Площади, пригодные для произрастания голубики обыкновенной, в Беларуси могут сократиться в связи с изменениями климата, прогнозируют в научном отделе Национального парка «Беловежская пуща».

— К сожалению, современные климатические изменения, выраженные в виде повышения температуры и снижения количества осадков, приводят к постепенному сокращению площади мест, пригодных для произрастания голубики, — констатировали в нацпарке. — В дальнейшем, при сохранении нынешних темпов изменения погодных условий, голубика будет «уходить» вместе с верховыми болотами.


В то же время, отметили специалисты, лесные ягоды по всему миру окультуривают. В настоящее время селекционерами выведены новые сорта голубики, более приспособленные к почвенным условиям и обладающие высокими продуктивными свойствами, пишет sb.by

— Однако лишь голубика обыкновенная, растущая непосредственно в лесу, имеет тот самый неповторимый вкус и природный аромат, — заметили в научном отделе. — Отведать эту ягоду в Беловежской пуще можно уже в июле-августе.


Голубика обыкновенная — вид листопадных кустарников семейства Вересковые. Часто произрастая вместе с черникой, голубика тем не менее в Беловежской пуще встречается гораздо реже своей сестры. Она более требовательна к содержанию почвенной влаги и при этом не переносит подтопления.

— Основные места, где встречается голубика, — заболоченные сосняки, где вода в почву поступает только из атмосферных осадков, — констатировали в НП «Беловежская пуща». — Подходящих для нее мест в национальном парке не так уж много, потому голубика, столь обычная в северных регионах страны, произрастает небольшими участками и не достигает здесь своей обычной урожайности.

Ягоды голубики собирают для употребления в сыром и переработанном виде. Свежий сок долго не хранится. Из них делают варенье, а также используют для приготовления вина. Обычно рекомендуют смешивать голубику с другими ягодами, имеющими более яркий вкус: черникой, брусникой, клюквой и др. Ягоды и сок голубики — диетический продукт, усиливающий обмен веществ и действие сахаропонижающих препаратов. Ягоды укрепляют стенки кровеносных сосудов, нормализуют работу органов пищеварения и сердца. В конце июля на минском Комаровском рынке продавцы предлагают ягоду по 7 рублей за 1 кг — дешевле, чем в прошлом году.
 
 
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Площади, пригодные для произрастания голубики обыкновенной, в Беларуси могут сократиться в связи с изменениями климата, прогнозируют в научном отделе...
 
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