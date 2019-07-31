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Провал! БАТЭ проиграл "Русенборгу" в Лиге чемпионов
Источник материала: Интерфакс
Борисовский БАТЭ провел 100-й матч в Лиге чемпионов по футболу. Уверенные в своих силах подопечные Алексея Баги проиграли в гостях "Русенборгу" – 0:2. И не просто проиграли, но и выбыли из розыгрыша сильнейшего клубного турнира Европы.
Первая игра этих соперников неделю назад, напомним, закончилась в пользу БАТЭ – 2:1.
Таким образом, по итогам двух матчей победу одержал "Русенборг" – 3:2. Норвежская команда вышла в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
БАТЭ же продолжит еврокубковый сезон в квалификации Лиги Европы. В данном турнире его первым соперником будет "Сараево" (Босния и Герцеговина). Матчи состоятся 8 и 15 августа.
БАТЭ не смог выйти в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов впервые с 2013 года.
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Борисовский БАТЭ провел 100-й матч в Лиге чемпионов по футболу. Уверенные в своих силах подопечные Алексея Баги проиграли в гостях "Русенборгу" – 0:2. И не просто...
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