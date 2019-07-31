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Провал! БАТЭ проиграл "Русенборгу" в Лиге чемпионов

31.07.2019 23:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Борисовский БАТЭ провел 100-й матч в Лиге чемпионов по футболу. Уверенные в своих силах подопечные Алексея Баги проиграли в гостях "Русенборгу" – 0:2. И не просто проиграли, но и выбыли из розыгрыша сильнейшего клубного турнира Европы.

Первая игра этих соперников неделю назад, напомним, закончилась в пользу БАТЭ – 2:1.

Провал! БАТЭ проиграл "Русенборгу" в Лиге чемпионов
Главным героем в составе норвежского клуба стал Седерлунд. Сперва, на 73-й минуте он заработал пенальти, который удачно реализовал Хелланд. А на 85-й минуте уже забил сам, установив итоговый счет в матче.

Таким образом, по итогам двух матчей победу одержал "Русенборг" – 3:2. Норвежская команда вышла в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

БАТЭ же продолжит еврокубковый сезон в квалификации Лиги Европы. В данном турнире его первым соперником будет "Сараево" (Босния и Герцеговина). Матчи состоятся 8 и 15 августа.

БАТЭ не смог выйти в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов впервые с 2013 года.

Провал! БАТЭ проиграл "Русенборгу" в Лиге чемпионов

 
 
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Борисовский БАТЭ провел 100-й матч в Лиге чемпионов по футболу. Уверенные в своих силах подопечные Алексея Баги проиграли в гостях "Русенборгу" – 0:2. И не просто...
 
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