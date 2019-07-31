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Первый двусторонний белорусско-российский международный договор о сотрудничестве в области защиты конкуренции ратифицирован в Беларуси - МАРТ

31.07.2019 22:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области защиты конкуренции", сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси.

Соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области защиты конкуренции было подписано в феврале 2019 года. Документ направлен на создание правовых основ для взаимодействия антимонопольных ведомств при применении антимонопольного законодательства в отношении хозяйствующих субъектов Беларуси и России, а также хозяйствующих субъектов третьих стран, деятельность которых оказывает влияние на состояние конкуренции на рынках государств-сторон.

Соглашение стало первым двусторонним белорусско-российским международным договором, закрепляющим инструменты взаимодействия антимонопольных органов при правоприменении на пространстве СНГ. Инициатором его подписания выступило министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ).

Заключение соглашения следует рассматривать как следующий этап, последовательное развитие двустороннего сотрудничества, начало которому было положено подписанием в 2016 году Меморандума о взаимопонимании в области конкурентной политики между МАРТ и Федеральной антимонопольной службой (ФАС России).

Соглашение предусматривает применение различных форм взаимодействия антимонопольных органов при правоприменении: такие как обмен информацией, в том числе конфиденциальной; проведение отдельных процессуальных действий (запрос документов, направление уведомлений, проведение экспертизы и т.д.); координация правоприменительной деятельности, в том числе при контроле за экономической концентрацией; проведение совместных проверок, расследований и т.д.

 Согласно условиям Соглашения, взаимодействие сторон будет осуществляться через антимонопольные органы – МАРТ и ФАС России.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации...
 
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