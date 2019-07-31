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Лукашенко провел в "Заславле" неформальную встречу с президентом Узбекистана
Источник материала: Интерфакс
Неформальная встреча президентов Беларуси и Узбекистана состоялась 31 июля в государственной резиденции "Заславль", сообщили в пресс-службе главы государства.
"По приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил 31 июля государственную резиденцию "Заславль", - говорится в сообщении.
Главы государств прогулялись по территории резиденции, а затем обменялись подарками. Лукашенко презентовал своему узбекскому коллеге панно "Беларус" и белорусскую вышиванку, а его младший сын Николай вручил президенту Узбекистана статуэтку зубра. Мирзиеев в свою очередь подарил главе государства статую хоккеиста.
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Неформальная встреча президентов Беларуси и Узбекистана состоялась 31 июля в государственной резиденции "Заславль", сообщили в пресс-службе главы государства. "По...
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