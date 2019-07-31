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Погибший в дорожно-транспортном происшествии вблизи Лиды мужчина оказался случайным попутчиком

31.07.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Погибший в дорожно-транспортном происшествии вблизи Лиды мужчина оказался случайным попутчиком

Как уже сообщалось ранее, сегодня на 162-м километре автодороги М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша от удара о грузовик погиб пассажир.

Около 11 часов водитель 1977 года рождения, управляя тягачом марки МАЗ с полуприцепом, двигался со стороны столицы в направлении Гродно. После проезда в Лидском районе транспортной развязки М6-М7, из-за возникших проблем с двигателем остановился на укрепленной обочине. Выходя из кабины, водитель почувствовал сильный удар в заднюю часть автомобиля. Как оказалось, водитель на грузовом автомобиле Мерседес двигался с Витебска в Скидель и по не установленной пока причине передней правой стороной ударил стоящий полуприцеп, после чего опрокинулся на левую сторону.

На месте происшествия погиб пассажир 1985 года рождения, который, к слову, оказался просто попутчиком. Оба водителя доставлены в учреждение здравоохранения. Их жизни ничего не угрожает, сообщает ГАИ.

Погибший в дорожно-транспортном происшествии вблизи Лиды мужчина оказался случайным попутчиком

Погибший в дорожно-транспортном происшествии вблизи Лиды мужчина оказался случайным попутчиком

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Как уже сообщалось ранее, сегодня на 162-м километре автодороги М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша от удара о грузовик погиб пассажир. Около 11 часов...
 

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