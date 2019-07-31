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120 тонн пшеницы спасли сотрудники МЧС в Дзержинском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Дзержинском районе горел зерносушильный комплекс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Спасатели, прибывшие на место пожара, организовали выгрузку урожая, что помогло спасти 120 тонн пшеницы. Потери составили 150 килограммов. Возможная причина пожара – поломка оборудования.
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе горел зерносушильный комплекс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Спасатели, прибывшие на место пожара, организовали...
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