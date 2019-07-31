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В Столбцовском районе перевернулась легковушка: водитель был пьян
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП в Столбцовском районе. На 22-м километре автодороги Дзержинск–Рубежевичи перевернулся автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Исследование показало наличие в крови водителя алкоголя. Превысив скорость, он не справился с управлением. В салоне находились еще два пассажира. Все трое госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. ДТП в Столбцовском районе. На 22-м километре автодороги Дзержинск–Рубежевичи перевернулся автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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