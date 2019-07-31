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В Столбцовском районе перевернулась легковушка: водитель был пьян

31.07.2019 23:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДТП в Столбцовском районе. На 22-м километре автодороги Дзержинск–Рубежевичи перевернулся автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Столбцовском районе перевернулась легковушка: водитель был пьян

Исследование показало наличие в крови водителя алкоголя. Превысив скорость, он не справился с управлением. В салоне находились еще два пассажира. Все трое госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

В Столбцовском районе перевернулась легковушка: водитель был пьян

В Столбцовском районе перевернулась легковушка: водитель был пьян

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Новости Беларуси. ДТП в Столбцовском районе. На 22-м километре автодороги Дзержинск–Рубежевичи перевернулся автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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