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«Раубичи» в конце августа примут летний чемпионат мира по биатлону

31.07.2019 23:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В конце августа нашу страну вновь ожидает грандиозное спортивное событие: легендарный спорткомплекс «Раубичи» примет чемпионат мира по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Раубичи» в конце августа примут летний чемпионат мира по биатлону

Как готова спортивная база и кто из белорусов выступит на этом домашнем турнире? Ответы в видеоматериале Юлии Силипицкой.

«Раубичи» в конце августа примут летний чемпионат мира по биатлону

Люди в материале: Юлия Силипицкая
 
 
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Новости Беларуси. В конце августа нашу страну вновь ожидает грандиозное спортивное событие: легендарный спорткомплекс «Раубичи» примет чемпионат мира по летнему...
 
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