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«Раубичи» в конце августа примут летний чемпионат мира по биатлону
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В конце августа нашу страну вновь ожидает грандиозное спортивное событие: легендарный спорткомплекс «Раубичи» примет чемпионат мира по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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Новости Беларуси. В конце августа нашу страну вновь ожидает грандиозное спортивное событие: легендарный спорткомплекс «Раубичи» примет чемпионат мира по летнему...
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