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Итоги очередного раунда переговоров трёхсторонней контактной группы по регулированию ситуации на юго-востоке Украины

31.07.2019 23:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ни одной гражданской жертвы после обстрелов, а число нарушений перемирия существенно сократилось – таковы итоги договоренностей, которые были достигнуты на предыдущем заседании трехсторонней контактной группы по Украине в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги очередного раунда переговоров трёхсторонней контактной группы по регулированию ситуации на юго-востоке Украины

Об этом 31 июля журналистам рассказал спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. Сегодняшние переговоры также оказались результативными. В частности, согласована дорожная карта ремонта моста в станице Луганская.

Итоги очередного раунда переговоров трёхсторонней контактной группы по регулированию ситуации на юго-востоке Украины

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины:
С завтрашнего дня начнется разминирование, что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ. В связи с этим могут возникнуть некоторые временные ограничения при использовании этого пункта пропуска.

После разминирования, следуя вышеуказанным договоренностям, будут незамедлительно отремонтированы фортификационные сооружения, а после этого начнутся сами ремонтные работы.

Кроме соблюдения режима прекращения огня, рабочая группа безопасности обсуждала актуальные вопросы разведения сил и средств, в частности, демонтаж фортификационных сооружений на участке в районе станицы Луганская.

Итоги очередного раунда переговоров трёхсторонней контактной группы по регулированию ситуации на юго-востоке Украины

Следующий раунд переговоров состоится через три недели, после небольшого летнего перерыва.

Люди в материале: Мартин Сайдик
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ни одной гражданской жертвы после обстрелов, а число нарушений перемирия существенно сократилось – таковы итоги договоренностей, которые были...
 
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