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Итоги очередного раунда переговоров трёхсторонней контактной группы по регулированию ситуации на юго-востоке Украины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ни одной гражданской жертвы после обстрелов, а число нарушений перемирия существенно сократилось – таковы итоги договоренностей, которые были достигнуты на предыдущем заседании трехсторонней контактной группы по Украине в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 31 июля журналистам рассказал спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. Сегодняшние переговоры также оказались результативными. В частности, согласована дорожная карта ремонта моста в станице Луганская.
Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины:
После разминирования, следуя вышеуказанным договоренностям, будут незамедлительно отремонтированы фортификационные сооружения, а после этого начнутся сами ремонтные работы.
Кроме соблюдения режима прекращения огня, рабочая группа безопасности обсуждала актуальные вопросы разведения сил и средств, в частности, демонтаж фортификационных сооружений на участке в районе станицы Луганская.
Следующий раунд переговоров состоится через три недели, после небольшого летнего перерыва.
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Итоги очередного раунда переговоров трёхсторонней контактной группы по регулированию ситуации на юго-востоке Украины
Новости Беларуси. Ни одной гражданской жертвы после обстрелов, а число нарушений перемирия существенно сократилось – таковы итоги договоренностей, которые были...
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