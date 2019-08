Соболенко победила американку Вандевеге, с которой не совладала в финале Кубка Федерации 2017 года

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко обыграла американку Коко Вандевеге во втором раунде турнира в Сан-Хосе (призовой фонд — 876,18 тыс. долларов) — 6:3, 6:3. Здесь Арина посеяна под вторым номером, поэтому пропустила первый круг соревнований, а победа над Вандевеге вывела ее сразу в четвертьфинал.

Когда Арина Соболенко (10 WTA) и Коко Вандевеге (636 WTA) играли друг с другом в прошлый раз, то десятой ракеткой мира являлась именно Коко. Речь про финал Кубка Федерации 2017 года , который проходил в Минске и победу в котором одержали американки. Тогда Арина уступила Коко в одиночном поединке — 6:7, 1:6, и в паре, к слову, тоже.

С тех пор Арина добилась существенного прогресса, став новичком года в прошлом сезоне, а Коко лишь недавно оправилась после травмы. В Сан-Хосе организаторы турнира предоставили Вандевеге wild card.

Во время новой встречи теннисисток Соболенко в первых двух геймах на подаче нейтрализовала по одному брейк-пойнту и свела на нет усилия соперницы выиграть очко на приеме.

