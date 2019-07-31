ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соболенко победила американку Вандевеге, с которой не совладала в финале Кубка Федерации 2017 года

01.08.2019 03:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко обыграла американку Коко Вандевеге во втором раунде турнира в Сан-Хосе (призовой фонд — 876,18 тыс. долларов) — 6:3, 6:3. Здесь Арина посеяна под вторым номером, поэтому пропустила первый круг соревнований, а победа над Вандевеге вывела ее сразу в четвертьфинал.


Коко Вандевеге и Арина Соболенко впервые соперничали в финале Кубка Федерации 2017 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда Арина Соболенко (10 WTA) и Коко Вандевеге (636 WTA) играли друг с другом в прошлый раз, то десятой ракеткой мира являлась именно Коко. Речь про финал Кубка Федерации 2017 года, который проходил в Минске и победу в котором одержали американки. Тогда Арина уступила Коко в одиночном поединке — 6:7, 1:6, и в паре, к слову, тоже.

Соболенко — после поражения от Вандевеге: Матчи Fed Cup — хороший старт для меня, я ведь пока учусь

С тех пор Арина добилась существенного прогресса, став новичком года в прошлом сезоне, а Коко лишь недавно оправилась после травмы. В Сан-Хосе организаторы турнира предоставили Вандевеге wild card.

Во время новой встречи теннисисток Соболенко в первых двух геймах на подаче нейтрализовала по одному брейк-пойнту и свела на нет усилия соперницы выиграть очко на приеме.

Новости дня
Новости разные
 
Белорусские эмитенты облигаций перешли на белорусский рубль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика