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Соболенко победила американку Вандевеге, с которой не совладала в финале Кубка Федерации 2017 года
Источник материала: Tut.by
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко обыграла американку Коко Вандевеге во втором раунде турнира в Сан-Хосе (призовой фонд — 876,18 тыс. долларов) — 6:3, 6:3. Здесь Арина посеяна под вторым номером, поэтому пропустила первый круг соревнований, а победа над Вандевеге вывела ее сразу в четвертьфинал.
Когда Арина Соболенко (10 WTA) и Коко Вандевеге (636 WTA) играли друг с другом в прошлый раз, то десятой ракеткой мира являлась именно Коко. Речь про
С тех пор Арина добилась существенного прогресса, став новичком года в прошлом сезоне, а Коко лишь недавно оправилась после травмы. В Сан-Хосе организаторы турнира предоставили Вандевеге wild card.
Во время новой встречи теннисисток Соболенко в первых двух геймах на подаче нейтрализовала по одному брейк-пойнту и свела на нет усилия соперницы выиграть очко на приеме.
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