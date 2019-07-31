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Проезд на Гоголя заасфальтировали (тот самый, о котором просили в комментариях)
01.08.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Под конец последнего рабочего дня июля завершено
Напомним, что предварительно главе города поступило более 120 вопросов по телефону и через социальные сети, 78 поступило во время встречи. Предложения граждан фиксировались отделом писем и обращений. По итогам их рассмотрения главой города были даны поручения. Одно из них касалось этого участка.
Они это сделали!
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Под конец последнего рабочего дня июля завершено асфальтирование участка внутридворовой территории, примыкающего к строительному рынку по адресу ул.Гоголя,1....
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