ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проезд на Гоголя заасфальтировали (тот самый, о котором просили в комментариях)

01.08.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Под конец последнего рабочего дня июля завершено асфальтирование участка внутридворовой территории, примыкающего к строительному рынку по адресу ул.Гоголя,1. Работы провел Брестский ДЭП. Обращение с просьбой заасфальтировать это место прозвучало на встрече председателя горисполкома Александра Рогачука с горожанами 20 июля.

Проезд на Гоголя заасфальтировали (тот самый, о котором просили в комментариях)

Напомним, что предварительно главе города поступило более 120 вопросов по телефону и через социальные сети, 78 поступило во время встречи. Предложения граждан фиксировались отделом писем и обращений. По итогам их рассмотрения главой города были даны поручения. Одно из них касалось этого участка.

Проезд на Гоголя заасфальтировали (тот самый, о котором просили в комментариях)

Проезд на Гоголя заасфальтировали (тот самый, о котором просили в комментариях)

Проезд на Гоголя заасфальтировали (тот самый, о котором просили в комментариях)

Проезд на Гоголя заасфальтировали (тот самый, о котором просили в комментариях)

Проезд на Гоголя заасфальтировали (тот самый, о котором просили в комментариях)
 

Они это сделали! 

Проезд на Гоголя заасфальтировали (тот самый, о котором просили в комментариях)

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Под конец последнего рабочего дня июля завершено асфальтирование участка внутридворовой территории, примыкающего к строительному рынку по адресу ул.Гоголя,1....
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько платят белорусам на производстве мебели для IKEA и заводе медпрепаратов: репортаж из Борисова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • длинные майки мужские вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика