Проезд на Гоголя заасфальтировали (тот самый, о котором просили в комментариях)

Источник материала: Виртуальный Брест

Под конец последнего рабочего дня июля завершено асфальтирование участка внутридворовой территории , примыкающего к строительному рынку по адресу ул.Гоголя,1. Работы провел Брестский ДЭП. Обращение с просьбой заасфальтировать это место прозвучало на встрече председателя горисполкома Александра Рогачука с горожанами 20 июля.





Напомним, что предварительно главе города поступило более 120 вопросов по телефону и через социальные сети, 78 поступило во время встречи. Предложения граждан фиксировались отделом писем и обращений. По итогам их рассмотрения главой города были даны поручения. Одно из них касалось этого участка.





















Они это сделали!



