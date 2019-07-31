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Проверка для настоящих мужчин на Армейских играх под Брестом

01.08.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брест принимает Армейские игры. Беларусь, Россия, Армения, Китай, Индия и даже Венесуэла. Международные состязания проходят в десяти государствах. Два этапа – в нашей стране. Это соревнования снайперов и сил спецопераций.

Проверка для настоящих мужчин на Армейских играх под Брестом

До официального открытия Армейских игр ещё несколько дней, но все команды уже в сборе: знакомятся с местностью, «пристреливают» оружие, прошла жеребьёвка и каждый знает, под каким номером будет выступать. В этом году Беларусь принимает сразу два состязания, и все они проходят под Брестом. «Полярная звезда» – новая дисциплина, она определит лучших среди сил специальных операций. 

Алексей Попов, начальник управления штаба командования Сил специальных операций, главный судья конкурса «Полярная звезда»: «Работа коротким стволом в кил-хаусе, будет индивидуально выполнять командир и заместитель командира, в последующие дни – уже в составе группы. В данном упражнении мастерство будет в том, что умение действовать в закрытом помещении с использованием короткого ствола, вести огонь на поражение с неудобных положений именно внутри здания».

Конкурс включает шесть этапов, все требуют спец навыков. «Тропа разведчиков», прыжки на точность, огневая подготовка и даже медицинская помощь. Оценивать будут как индивидуальное мастерство, так и командную слаженность. Действовать придётся по заданному сценарию: штурмовать здания, делать броски на 30 километров, десантироваться в тыл противника, оставаясь незамеченными. Штраф за малейшее нарушение правил.

По легенде, в здании террористы будут удерживать заложников, узкие коридоры, много комнат – задача найти и освободить людей. Находится в этом помещении посторонним опасно, поэтому следить за выполнением заданий судьи будут по видеокамерам.

Заявку на участие в «Полярной звезде» подали две страны – Беларусь и Россия, конкурс молодой, не все страны успели подготовиться. Зато на «Снайперский рубеж» – самый массовый (по количеству участников уступает лишь танковому биатлону) выйдут около 400 военных из 21 государства. Судьи определят лучшего стрелка, дуэт и команду.

Селео Канелонес, участник соревнования (Венесуэла): «К этим соревнованиям мы готовились три месяца, это возможность посмотреть, как подготовлены остальные страны. Но мы, конечно, будем стремиться к первому месту, наш народ очень сильный. И у нас очень хорошие отношения с белорусами, здесь очень хороший приём».

К слову, в прошлом году белорусские стрелки по сумме баллов стали первыми на «Снайперском рубеже», вторыми были казахи, бронзу разделили команды Китая и России. И если для стран – это престиж и показатель обороноспособности, то для военнослужащих – проверить свою реальную готовность к условиям войны.

Юрий Панасевич, командир отделения: «Можно пообщаться с разными странами, какие у них специфики действий, как они тренируются, занимаются. Атмосфера дружелюбная, вечером все собираются в беседках, делятся опытом, разговаривают, каждый показывает этапы своей подготовки, вчера общались с китайцами».

Живут военные хоть и в полевых условиях, но на месте всё необходимое, чтобы потренироваться и отдохнуть, есть даже магазин и обменник для иностранных делегаций. Для знакомства с культурой стран открыли и дом дружбы.

Военная олимпиада стартует 3 августа, конкурсы, всего 28 состязаний, пройдут на территории десяти государств. На кону 32 медали – будем болеть за наших!

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  Брест принимает Армейские игры. Беларусь, Россия, Армения, Китай, Индия и даже Венесуэла. Международные состязания проходят в десяти государствах. Два этапа – в...
 
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