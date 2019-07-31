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Брестская таможня в I полугодии увеличила отчисления в бюджет на 6,5%

01.08.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская таможня в январе-июне 2019 года перечислила в республиканский бюджет доходы на сумму более Br277 млн. Такая информация сегодня озвучена в региональной таможне во время оперативно-служебного совещания по итогам работы в первом полугодии, сообщает БЕЛТА.

Брестская таможня в I полугодии увеличила отчисления в бюджет на 6,5%

Фактические поступления по сравнению с первой половиной 2018 года выросли на 6,5%. В структуре доходов основную долю традиционно составил налог на добавленную стоимость.

За шесть месяцев через границу в зоне деятельности Брестской таможни проследовали более 1,3 млн транспортных средств и 3,4 млн граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% вырос поток железнодорожного транспорта, на 5% - грузовых автомобилей. В частности, в пунктах пропуска брестские таможенники оформили 157 тыс. грузовиков, из них 88% - на польском направлении.

Инспекторы выявили более 4,6 тыс. административных правонарушений - на треть больше, чем в первой половине 2018-го. Возбуждено 60 уголовных дел, из них 75% - за незаконные перемещения и оборот наркотических средств и психотропных веществ. Их изъято более 105 кг.

Брестская таможня в I полугодии увеличила отчисления в бюджет на 6,5%

В оперативно-служебном совещании Брестской таможни принял участие заместитель председателя ГТК Александр Богдевич. Он ознакомился с итогами работы подразделений, а затем посетил таможенный пост "Пинск", в состав которого входят пять пунктов таможенного оформления на белорусско-украинской границе, и ПТО "Пинск-Белтаможсервис".

 
 
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  Брестская таможня в январе-июне 2019 года перечислила в республиканский бюджет доходы на сумму более Br277 млн. Такая информация сегодня озвучена в региональной...
 
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