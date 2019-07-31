Арендатор-рыбовод из Барановичского района незаконно ловил рыбу сетями на общественном водоеме

Источник материала: Виртуальный Брест

Нарушителя с сетями и рыбой увидел рано утром на затопленном торфяном карьере у поселка Новый в Барановичском районе местный рыбак. Мужчина сделал замечание сетевику и сообщил о его действиях в Госинспекцию. Нелегал скрылся на лодке, бросив мешки с уловом и запрещенными орудиями, а также оставил на берегу свой автомобиль.





15-ю сетями длиной 765 метров браконьер выловил около 20 кг рыбы – 43 особи различных видов (линь, лещ, карась и др.). Причиненный природе ущерб составил 3,9 тысячи рублей. В ходе разбирательства инспекторы и следственно-оперативная группа осмотрели машину подозреваемого. Там находились паспорт и документы на аренду одного из прудов в Барановичском районе. Позже в доме арендатора обнаружили резиновую лодку.





Вечером того же дня мужчина явился с повинной. В браконьерстве его уличили впервые, однако несколько лет назад уже привлекали за незаконную торговлю рыбой. Теперь за незаконную добычу рыбы в отношении арендатора возбуждено уголовное дело.





Для полного и своевременного контроля деятельности, связанной с арендой водных объектов, специалисты Госинспекции сейчас проводят системный анализ в этой сфере. Сделанные выводы будут представлены для изучения всем заинтересованным ведомствам.