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Детям разрешили купаться в водоёме у д. Косичи, но ограничили на городских пляжах

01.08.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский зональный ЦГиЭ информирует для доведения до сведения жителей г. Бреста и Брестского района, что специалистами центра проводится отбор проб воды на микробиологические показатели на пляжах г.Бреста. 

Детям разрешили купаться в водоёме у д. Косичи, но ограничили на городских пляжах

По результатам лабораторных исследований установлено, что пробы воды из водоема зоны отдыха в р-не д.Б.Косичи ООО «ПроВи», отобранные 16.07.2019, 25.07.2019 г., соответствуют по микробиологическим показателям (индикаторный показатель: кишечная палочка Е.coli) требованиям санитарных правил и норм (далее - СанПиН). В связи с чем возобновлено купание детей и взрослых в зоне отдыха в районе д.Косичи ООО «ПроВи».

По состоянию на 30.07.2019 продолжается ограничение купания детей на пляжах «Центральный» правый и левый берег р.Мухавец, «Восток» р.Мухавец, «Красный двор» в связи с тем, что пробы воды из водоемов, отобранные 25.07.2019 г., не соответствуют по микробиологическим показателям (индикаторный показатель: кишечная палочка Е.coli) требованиям СанПиН.

Брестский зональный ЦГиЭ предупреждает, что купание в несанкционированных местах и местах, запрещенных для купания, является угрозой возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний.

 
Теги: Брест
 
 
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