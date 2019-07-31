Белорусские эмитенты облигаций перешли на белорусский рубль

Источник материала: Ежедневник





За первую половину 2019 года белорусские компании выпустили на рынок корпоративных облигаций на общую сумму более 771 млн долларов в эквиваленте. Из них более 80% были выпущены в белорусских рублях.

Рынок корпоративных облигаций Беларуси потерпел существенные изменения во втором квартале 2019 года. Надо полагать, не без участия регулятора и правительства.

Так по итогам первого квартала 2019 года белорусские субъекты хозяйствования эмитировали корпоративных облигаций на 575 млн долларов в эквиваленте. При этом конкретно на доллары пришлось 266 млн из всего объема. Причем, основными эмитентами здесь традиционно выступили белорусские банки. С такими темпами по итогам полугодия рынок должен был прирасти более чем на миллиард, если бы не вмешался кое-кто свыше.

Во втором квартале все белорусские банки начали вдруг изымать из обращения облигации выпуска 2019 года, эмитированные в валюте. Некоторые банки тут же заменили изъятые облигации на новые - эмитированные в белорусских рублях, а другие предпочли отсидеться в стороне и посмотреть, что будет дальше. В итоге если ранее банки являлись самыми крупными эмитентами, то теперь отошли на второй план.

По данным Министерства финансов, в январе-июне 2019 года 46 субъектов хозяйствования произвели 69 выпусков корпоративных облигаций на сумму 771,3 млн долларов в эквиваленте. Основной объем выпусков пришелся на облигации, эмитированные в белорусских рублях. Их было выпущено на 1,27 млрд рублей (около 623 млн долларов по текущему курсу Нацбанка). В результате агрессивной политики дедолларизации, доллар, который еще в прошлом году был основным на рынке корпоративных облигаций, не просто отошел на второй план, он был в буквальном смысле раздавлен белорусским рублем. По итогам января-июня 2019 года в долларах было выпущено облигаций всего на 78 млн. Это почти в десять раз меньше, чем было год назад в настолько же меньше, чем сейчас выпускается в белорусских рублях. И хотя в общей массе находящихся в обращении корпоративных облигаций доллар еще занимает значительную долю, события 2019 года говорят, что это уже не продлится долго.

На третьем месте по объему выпуска корпоративных облигаций традиционно расположился евро. В этой валюте было выпущено облигаций на 54,7 млн. Иными словами, доллар на рынке корпоративных облигаций начал давить не только белорусский рубль, но и евро, который уже почти сравнялся со своим соперником, хотя еще несколько месяцев назад безнадежно отставал. Если тенденция сохранится, то в следующем году доллар и евро, скорее всего поменяются местами.

Удивительно, но в 2019 году белорусские субъекты хозяйствования компании практически полностью игнорировали российский рубль. В нем облигации выпустили только СООО "Конте Спа" и ЗАО "Евроопт". Объем трех выпусков составил 1,45 млрд российских рублей (около 23 млн долларов).