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Мирзиеев возложил венок к монументу Победы в Минске
01.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл
В четверг лидеры Беларуси и Узбекистана проведут официальные переговоры. Их ключевой темой станет двустороннее сотрудничество и экономика. Президенты обсудят и ряд совместных проектов.
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко планируют посетить и
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В четверг президенты Беларуси и Узбекистана проведут официальные переговоры.
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