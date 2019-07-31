Мирзиеев возложил венок к монументу Победы в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Беларусь. У трапа его встречали премьер-министр Беларуси Сергей Румас и министр иностранных дел Владимир Макей. Из аэропорта президентский кортеж направился в Минск, где узбекский лидер возложил венок к монументу Победы, сообщает телеканал «МИР 24».

В четверг лидеры Беларуси и Узбекистана проведут официальные переговоры. Их ключевой темой станет двустороннее сотрудничество и экономика. Президенты обсудят и ряд совместных проектов.