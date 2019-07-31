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Мирзиеев возложил венок к монументу Победы в Минске

01.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Беларусь. У трапа его встречали премьер-министр Беларуси Сергей Румас и министр иностранных дел Владимир Макей. Из аэропорта президентский кортеж направился в Минск, где узбекский лидер возложил венок к монументу Победы, сообщает телеканал «МИР 24».

В четверг лидеры Беларуси и Узбекистана проведут официальные переговоры. Их ключевой темой станет двустороннее сотрудничество и экономика. Президенты обсудят и ряд совместных проектов.

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко планируют посетить и выставку национальных товаров Узбекистана, которая проходит в эти дни в белорусской столице. Основой белорусского экспорта в Узбекистан является продукция машиностроения и продукты питания. Импортирует Белоруссия в основном хлопчатобумажную пряжу и хлопковое волокно.
 



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Теги: Минск
 
 
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В четверг президенты Беларуси и Узбекистана проведут официальные переговоры.
 
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