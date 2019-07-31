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Сколько платят белорусам на производстве мебели для IKEA и заводе медпрепаратов: репортаж из Борисова
Источник материала: Myfin
Как отметила заместитель председателя Борисовского райисполкома Лиана Хмурович, в Борисовском районе более 36 крупных промпредприятий, в том числе такие флагманы, как БЕЛДЖИ, холдинг «Автокомпоненты», Борисовский завод медпрепаратов, комбинат хлебопродуктов, мясокомбинат и другие. У региона большой инвестиционный потенциал.
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Сколько платят белорусам на производстве мебели для IKEA и заводе медпрепаратов: репортаж из Борисова
Продукция предприятий этого крупнейшего региона Минщины поставляется более чем в 50 стран, включая Австралию, США, Японию.
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