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Сколько платят белорусам на производстве мебели для IKEA и заводе медпрепаратов: репортаж из Борисова

01.08.2019 06:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Сколько платят белорусам на производстве мебели для IKEA и заводе медпрепаратов: репортаж из Борисова
фото: Myfin.by

Как отметила заместитель председателя Борисовского райисполкома Лиана Хмурович, в Борисовском районе более 36 крупных промпредприятий, в том числе такие флагманы, как БЕЛДЖИ, холдинг «Автокомпоненты», Борисовский завод медпрепаратов, комбинат хлебопродуктов, мясокомбинат и другие. У региона большой инвестиционный потенциал.

Сколько платят белорусам на производстве мебели для IKEA и заводе медпрепаратов: репортаж из Борисова

 
 
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Продукция предприятий этого крупнейшего региона Минщины поставляется более чем в 50 стран, включая Австралию, США, Японию.
 
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