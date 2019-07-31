ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Официальный визит: Шавкат Мирзиеев встретился с Александром Лукашенко

01.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Беларусь и успел посетить государственную резиденцию «Заславль», где гостя радушно встретил Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».

Лидеры двух стран воспользовались возможностью пообщаться в неформальной обстановке. Они прогулялись по территории резиденции, после чего обменялись подарками. Сюрпризом для Мирзиеева стало панно «Беларус» и национальная вышиванка. Узбекский лидер в свою очередь подарил Лукашенко изящную статую хоккеиста.

Для дружеского разговора президенты расположились в резной беседке. Ее доставили сюда из Ташкента после того, как в прошлом году белорусский лидер посетил Узбекистан с официальным визитом.

Теперь главы государств проведут переговоры в Минске. Они состоятся 1 августа во Дворце независимости. Шавкат Мирзиеев и Александр Лукашенко планируют посетить также выставку национальных товаров Узбекистана, которая проходит в эти дни в белорусской столице.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана в рамках официального визита в Беларусь возложил венок к монументу Победы в Минске.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры двух стран воспользовались возможностью пообщаться в неформальной обстановке. Они прогулялись по территории резиденции, после чего обменялись подарками.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дешевые «однушки» и «двушки» в хрущевках. Как выглядят самые ходовые квартиры Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика