Официальный визит: Шавкат Мирзиеев встретился с Александром Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Беларусь и успел посетить государственную резиденцию «Заславль», где гостя радушно встретил Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».

Лидеры двух стран воспользовались возможностью пообщаться в неформальной обстановке. Они прогулялись по территории резиденции, после чего обменялись подарками. Сюрпризом для Мирзиеева стало панно «Беларус» и национальная вышиванка. Узбекский лидер в свою очередь подарил Лукашенко изящную статую хоккеиста.

Для дружеского разговора президенты расположились в резной беседке. Ее доставили сюда из Ташкента после того, как в прошлом году белорусский лидер посетил Узбекистан с официальным визитом .

Теперь главы государств проведут переговоры в Минске. Они состоятся 1 августа во Дворце независимости. Шавкат Мирзиеев и Александр Лукашенко планируют посетить также выставку национальных товаров Узбекистана, которая проходит в эти дни в белорусской столице.