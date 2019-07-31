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Что почем на рынке в июле? Обзор цен на рынке «ОКТЯБРЬСКИЙ» г. Солигорска.

01.08.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


26 июля 2019 14:50 2427

Что почем на рынке в июле? Обзор цен на рынке "ОКТЯБРЬСКИЙ" г. Солигорска.

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

Хотя нынешнее лето совсем не балует нас стабильностью в погоде (изнуряющая жара сменяется дождями и грозами), зато это время года всегда постоянно своим изобилием всего полезного для организма.

Лето — время природных витаминов – зелени, фруктов, овощей. Потому именно летом на нашем сайте и появилась новая рубрика «Что почем на рынке?»

Что почем на рынке в июле? Обзор цен на рынке «ОКТЯБРЬСКИЙ» г. Солигорска.

Каждый месяц мы будем мониторить цены на рынке Солигорска, чтобы потом проследить их динамику. Конечно, в вопросах стоимости овощей и фруктов может присутствовать и субъективный момент. Ведь цена зависит от качества продукции, от сорта, от того, местный он или привезен из другой страны.

Что почем на рынке в июле? Обзор цен на рынке «ОКТЯБРЬСКИЙ» г. Солигорска.
Что почем на рынке в июле? Обзор цен на рынке «ОКТЯБРЬСКИЙ» г. Солигорска.

Почему мы выбрали именно овощи и фрукты? Ходить по этим рядам намного приятнее, чем по мясному. Да, к тому же, в мире проводится все больше исследований о том, что такая пища более полезна для организма.

Итак, цена на помидоры зависит от их многообразных видов и подвидов и свежести.

Томат розовый на салат можно найти за 2 рубля, и в зависимости от качества помидоры разного сорта можно купить за 2.5 -4, 5 рублей за килограмм.

За огурцы на рынке просят от 50 -70 копеек, до 1 рубля. Говорят, раньше торговать ими было прибыльнее, а сейчас выросли у всех на грядках. Больше огурцы заказывать на продажу не будут.

Кабачки можно купить в пределах 1 рубля за килограмм. (Возле рынка на выходе кабачок весом в килограмма четыре мне тоже предложили за 1 рубль).

Что почем на рынке в июле? Обзор цен на рынке «ОКТЯБРЬСКИЙ» г. Солигорска.
Что почем на рынке в июле? Обзор цен на рынке «ОКТЯБРЬСКИЙ» г. Солигорска.
Что почем на рынке в июле? Обзор цен на рынке «ОКТЯБРЬСКИЙ» г. Солигорска.
Что почем на рынке в июле? Обзор цен на рынке «ОКТЯБРЬСКИЙ» г. Солигорска.

Цена на картофель колеблется от 50 копеек до 1 рубля, в зависимости от величины плодов. Можно приобрести картошку в мешках по 10 кг за 10 рублей.

Капуста белокочанная стоит —1- 1.5 рубля, перец от 2, 7 до 6 в зависимости от сорта.

Свеклу мы нашли за 1 рубль за килограмм, зелень , в том числе зеленый лук от 50 копеек до 1 рубля.

Цена на лук1 рубль 50 копеек- 2 рубля, а салатный крымский — даже за 10 рублей.

Чеснок продают за 6 рублей за килограмм, есть поштучно – за 50 копеек один.

Черешня на рынке стоит от 7 рублей за килограмм и выше, говорят, что уже последняя, слива сочная также за 7 рублей. 

Арбуз краснодарский предлагается купить за 1 рубль за кг, астраханский – за 50 копеек. 

Если вы хотите дыню, это обойдется в 3, 50, но переспелые дыни (которые, кстати, еще вкуснее продаются по уценке за 1, 50 рублей за килограмм.

Персики, цетрины, нектарины стоят от 6 рублей за килограмм. Но можно найти цены и ниже, например, персик – за 3, 90.

Есть на рынке товары и по уценке. 

Что почем на рынке в июле? Обзор цен на рынке «ОКТЯБРЬСКИЙ» г. Солигорска.
Что почем на рынке в июле? Обзор цен на рынке «ОКТЯБРЬСКИЙ» г. Солигорска.
Что почем на рынке в июле? Обзор цен на рынке «ОКТЯБРЬСКИЙ» г. Солигорска.

Приходите на рынок за полезностями, продавцы будут вам рады. А мы проведем наш мониторинг в конце августа.

Ждем вас в нашей рубрике «Что почем на рынке?».

Автор статьи и фото: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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26 июля 2019 14:50 2427 Что почем на рынке в июле? Обзор цен на рынке...
 
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