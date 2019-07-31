Источник материала: Soligorsk News



Что почем на рынке в июле? Обзор цен на рынке "ОКТЯБРЬСКИЙ" г. Солигорска. Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

Хотя нынешнее лето совсем не балует нас стабильностью в погоде (изнуряющая жара сменяется дождями и грозами), зато это время года всегда постоянно своим изобилием всего полезного для организма.



Лето — время природных витаминов – зелени, фруктов, овощей. Потому именно летом на нашем сайте и появилась новая рубрика «Что почем на рынке?».



Каждый месяц мы будем мониторить цены на рынке Солигорска, чтобы потом проследить их динамику. Конечно, в вопросах стоимости овощей и фруктов может присутствовать и субъективный момент. Ведь цена зависит от качества продукции, от сорта, от того, местный он или привезен из другой страны.









Почему мы выбрали именно овощи и фрукты? Ходить по этим рядам намного приятнее, чем по мясному. Да, к тому же, в мире проводится все больше исследований о том, что такая пища более полезна для организма.



Итак, цена на помидоры зависит от их многообразных видов и подвидов и свежести.



Томат розовый на салат можно найти за 2 рубля, и в зависимости от качества помидоры разного сорта можно купить за 2.5 -4, 5 рублей за килограмм.



За огурцы на рынке просят от 50 -70 копеек, до 1 рубля. Говорят, раньше торговать ими было прибыльнее, а сейчас выросли у всех на грядках. Больше огурцы заказывать на продажу не будут.



Кабачки можно купить в пределах 1 рубля за килограмм. (Возле рынка на выходе кабачок весом в килограмма четыре мне тоже предложили за 1 рубль).



















Цена на картофель колеблется от 50 копеек до 1 рубля, в зависимости от величины плодов. Можно приобрести картошку в мешках по 10 кг за 10 рублей.



Капуста белокочанная стоит —1- 1.5 рубля, перец от 2, 7 до 6 в зависимости от сорта.



Свеклу мы нашли за 1 рубль за килограмм, зелень , в том числе зеленый лук от 50 копеек до 1 рубля.



Цена на лук – 1 рубль 50 копеек- 2 рубля, а салатный крымский — даже за 10 рублей.



Чеснок продают за 6 рублей за килограмм, есть поштучно – за 50 копеек один.



Черешня на рынке стоит от 7 рублей за килограмм и выше, говорят, что уже последняя, слива сочная также за 7 рублей.



Арбуз краснодарский предлагается купить за 1 рубль за кг, астраханский – за 50 копеек.



Если вы хотите дыню, это обойдется в 3, 50, но переспелые дыни (которые, кстати, еще вкуснее продаются по уценке за 1, 50 рублей за килограмм.



Персики, цетрины, нектарины стоят от 6 рублей за килограмм. Но можно найти цены и ниже, например, персик – за 3, 90.



Есть на рынке товары и по уценке.















Приходите на рынок за полезностями, продавцы будут вам рады. А мы проведем наш мониторинг в конце августа.



Ждем вас в нашей рубрике «Что почем на рынке?».



Автор статьи и фото: Светлана АРХИПОВА.