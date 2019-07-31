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Дешевые «однушки» и «двушки» в хрущевках. Как выглядят самые ходовые квартиры Минска
Источник материала: Tut.by
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Квартирка в необычном доме
Однокомнатная квартира площадью 28 квадратных метров продается в доме галерейного типа на улице Бельского, 17. Этот дом — один из
Квартиру продают за 34,7 тысячи долларов в эквиваленте, по 1221 доллару за квадратный метр.
«Однушка» на Либкнехта, 86/2
Квартира площадью 28 квадратных метров расположена в кирпичном доме 1959 года постройки. В начале лета тут закончился капремонт. Сама же квартира нуждается в ремонте. Продается за 36,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1304 доллара за квадратный метр.
Однокомнатная на Любанской, 13
Квартира площадью 34 квадратных метра расположена в кирпичном доме 1971 года постройки. В ней большая жилая комната в 19 квадратных метров, кухня — 7. В доме два года назад был капремонт. Квартира продается за 38,2 тысячи долларов в эквиваленте, по 1122 доллара за «квадрат».
«Однушка» на Лынькова, 89
Квартира площадью 29 квадратных метров расположена в кирпичном доме 1965 года постройки. В ней сделан обычный ремонт, который позволяет заселиться сразу после покупки. Цена — 38,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1342 долларов за квадратный метр.
Ходовыми, по мнению экспертов, будут и двухкомнатные хрущевки и брежневки. Вот как выглядят такие квартиры с ценой до 50 тысяч долларов.
Берута, 22
Площадь квартиры — 46 квадратных метров, расположена она на первом этаже панельной хрущевки. В квартире требуется ремонт. Продается за 47,7 тысячи долларов в эквиваленте, по 1037 долларов за квадратный метр.
Орловская, 2
Квартира площадью 44 квадратных метра расположена на первом этаже панельной хрущевки. За счет узаконенной перепланировки хозяевам удалось сделать обе комнаты изолированными. Санузел совмещенный, балкона нет. В доме был капремонт. Жилье продается за 48,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1105 долларов за квадратный метр.
Васнецова, 3
Квартира площадью 42,5 квадратного метра находится на первом этаже панельной хрущевки. Балкона нет, санузел совмещенный. В 2008 году в доме был капремонт. Цена — 48,9 тысячи долларов в эквиваленте, 1151 доллар за квадратный метр.
Народная, 30
Квартира площадью 42 квадратных метра расположена в панельной хрущевке 1962 года постройки. Санузел совмещенный, есть балкон. Цена — 49 тысяч долларов в эквиваленте, по 1145 долларов за квадратный метр.
Рокоссовского, 96
Квартира площадью 38 квадратных метров находится в брежневке 1971 года постройки. Жилые комнаты изолированы, есть балкон. Жилье продается за 50 тысяч долларов в эквиваленте, по 1319 долларов за квадратный метр.
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