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В Минске покажут победителя в номинации «Лучший антрепризный спектакль»

01.08.2019 07:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 августа на сцене КЗ «Минск» покажут спектакль «Двое на качелях», победитель в номинации «Лучший антрепризный спектакль» Премии зрительский симпатий «Звезда театрала-2013». В главных ролях — звезда сериала «Не родись красивой» Григорий Антипенко.


«Двое на качелях» — история любви от великого Уильяма Гибсона — одного из самых проницательных исследователей человеческой души. Эта история случилась в Нью-Йорке.

По сюжету Джерри — молодой амбициозный адвокат, остро переживающий развод с женой. Гитель — занимается танцами, ведёт довольно фривольный образ жизни, у неё практически нет денег. Случайная встреча переворачивает их жизнь. Они тянутся друг к другу. Вначале просто от одиночества, оттого, что ни его, ни ее никто не ждет дома. Что ни он, ни она не вздрагивают от долгожданных телефонных звонков. Что ни он, ни она не проводят долгие вечера с теми, кто им дорог. Их бросает из одной крайности в другую, они делают друг другу больно, но продолжают держаться друг за друга.


Дополнять эту картину своей актерской игрой будут Татьяна Арнтгольц российская актриса, известная по сериалам «Простые истины», «Брак по завещанию», «Фурцева», «Ласточкино гнездо» и «Наживка для ангела» и Григорий Антипенко.


Когда: 14 августа, 19.00.

Где: КЗ «Минск».

Сколько: партер — от 50 до 80 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Спектакль-победитель в номинации «Лучший антрепризный спектакль» Премии зрительский симпатий «Звезда театрала-2013».
 
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