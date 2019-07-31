Как поднимали фуру, перевернувшуюся в оживленном месте в Витебске

Источник материала: Tut.by

В паблике «Типичный Витебск» опубликовали видео, как сотрудники МЧС поднимали фуру, которая перевернулась вечером 31 июля недалеко от Смоленского рынка — на перекрестке улиц Гагарина и Людникова в областном центре.

В аварии никто не пострадал. Спасатели залили машину пеной, чтобы предотвратить возможное возгорание. Затем они подняли автомобиль на колеса.

Напомним, тягач Mercedes с прицепом вез поддоны из поселка Витьба в сторону Минска, за рулем находился 30-летний пинчанин. По словам водителя, во время движения он полагался на дорожные знаки и навигатор, поскольку город не знает и плохо в нем ориентируется.

«Проехав улицу Гагарина, мужчина должен был войти в довольно крутой поворот налево. Во время поворота он не справился с управлением, и тягач с прицепом упал на бок», — сообщили в ГАИ.



Фото: vk.com/vitebsk__jai