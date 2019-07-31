Семь приложений, которые помогут справиться со стрессом

Источник материала: Tut.by

Если вы чувствуете, что часто нервничаете и плохо спите, значит, пора справляться со стрессом. Конечно, не у каждого есть возможность пойти к психологу или тренеру по йоге — зато смартфон есть у многих. Собрали семь приложений, которые помогут стать спокойнее.

Calm



Фото: Simon Migaj / Unsplash

Не так давно приложение для медитаций Calm оценили в один миллиард долларов. Оно было создано в Сан-Франциско еще в 2012 году, и сейчас у стартапа более 40 млн загрузок и 1 млн активных подписчиков. В основном они находятся в США, где много поклонников медитации.

Приложение помогает расслабиться при помощи поз из йоги, медитаций, треков с эмбиентной музыкой, звуков природы. Скачать его можно бесплатно, однако внутри приложения нужно будет активировать платную подписку, а также докупать платный контент.

Calm также помогает бороться с бессонницей с помощью «Сонных историй».

Flowy Beta



Фото: сообщество Flowy / Facebook

Игра для контроля панических атак, которая также помогает справиться с тревогой. В ее основе лежит техника контролируемого дыхания: пользователю предлагают дышать вместе с мультяшным облаком и одновременно контролировать движение виртуальной лодки. Если лодка сталкивается с препятствиями, она тонет, и игру надо начинать заново.

Если вас это беспокоит, то во Flowy существует и «бесконечный» режим, где лодка вообще не может утонуть.

Headspace



Фото: Marion Michele / Unsplash

Еще одно приложение для медитации, которое обучает при помощи аудиоинструкций. В Headspace есть бесплатный базовый курс продолжительностью в 10 дней, а вот выбор подходящих именно вам медитаций — только по подписке.

Happify



Фото: unsplash.com

Основанное на научных исследованиях приложение, которое должно сделать людей счастливее. Не станем утверждать, что это точно сработает, но попробовать стоит.

Сначала вам предложат ответить на 17 вопросов вроде «кем вы работаете» или «фокусируетесь ли вы на вещах в прошлом или будущем вместо того, чтобы наслаждаться моментом». Затем на основе результатов программа подберет упражнения, которые помогут сделать вашу жизнь лучше. Например, снизить уровень стресса или найти истинное призвание.

Если верить статистике разработчиков, то 86% пользователей приложения чувствуют эмоциональное улучшение спустя два месяца использования приложения.

Rain Rain Sleep Sounds



Фото: Ian Keefe / Unsplash

Это набор приятных человеческому слуху звуков: от журчания реки и шума леса до мурлыканья кота, под которые так приятно засыпать после трудного дня. Оригиналы могут выбрать звук шторма или песчаной бури.

MindShift CBT



Изображение: BRUNO CERVERA / Unslash

Можно сказать, что это карманный психотерапевт. MindShift предлагает заполнить анкету, а затем на основе данных выстраивает индивидуальную стратегию по борьбе со стрессом. Например, в сложных ситуациях приложение может предложить переключить внимание, подумать о чем-либо приятном или поработать над дыханием.

В приложении также есть дневник, где можно документировать ваше эмоциональное состояние.

Kaleidoscope Mandala Drawings!





Это программа, где можно раскрашивать мандалы — цветные узоры. Очень успокаивающее занятие.