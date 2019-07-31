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Семь приложений, которые помогут справиться со стрессом
Источник материала: Tut.by
Если вы чувствуете, что часто нервничаете и плохо спите, значит, пора справляться со стрессом. Конечно, не у каждого есть возможность пойти к психологу или тренеру по йоге — зато смартфон есть у многих. Собрали семь приложений, которые помогут стать спокойнее.
Calm
Не так давно приложение для медитаций Calm
Приложение помогает расслабиться при помощи поз из йоги, медитаций, треков с эмбиентной музыкой, звуков природы. Скачать его можно бесплатно, однако внутри приложения нужно будет активировать платную подписку, а также докупать платный контент.
Calm также помогает бороться с бессонницей с помощью «Сонных историй».
Flowy Beta
Игра для контроля панических атак, которая также помогает справиться с тревогой. В ее основе лежит техника контролируемого дыхания: пользователю предлагают дышать вместе с мультяшным облаком и одновременно контролировать движение виртуальной лодки. Если лодка сталкивается с препятствиями, она тонет, и игру надо начинать заново.
Если вас это беспокоит, то во Flowy существует и «бесконечный» режим, где лодка вообще не может утонуть.
Headspace
Еще одно приложение для медитации, которое обучает при помощи аудиоинструкций. В Headspace есть бесплатный базовый курс продолжительностью в 10 дней, а вот выбор подходящих именно вам медитаций — только по подписке.
Happify
Основанное на научных исследованиях приложение, которое должно сделать людей счастливее. Не станем утверждать, что это точно сработает, но попробовать стоит.
Сначала вам предложат ответить на 17 вопросов вроде «кем вы работаете» или «фокусируетесь ли вы на вещах в прошлом или будущем вместо того, чтобы наслаждаться моментом». Затем на основе результатов программа подберет упражнения, которые помогут сделать вашу жизнь лучше. Например, снизить уровень стресса или найти истинное призвание.
Если верить статистике разработчиков, то 86% пользователей приложения чувствуют эмоциональное улучшение спустя два месяца использования приложения.
Rain Rain Sleep Sounds
Это набор приятных человеческому слуху звуков: от журчания реки и шума леса до мурлыканья кота, под которые так приятно засыпать после трудного дня. Оригиналы могут выбрать звук шторма или песчаной бури.
MindShift CBT
Можно сказать, что это карманный психотерапевт. MindShift предлагает заполнить анкету, а затем на основе данных выстраивает индивидуальную стратегию по борьбе со стрессом. Например, в сложных ситуациях приложение может предложить переключить внимание, подумать о чем-либо приятном или поработать над дыханием.
В приложении также есть дневник, где можно документировать ваше эмоциональное состояние.
Kaleidoscope Mandala Drawings!
Это программа, где можно раскрашивать мандалы — цветные узоры. Очень успокаивающее занятие.
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Как снизить уровень тревоги и стать счастливее.
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