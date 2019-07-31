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Сбежала из дворца. В Лондоне проходит бракоразводный процесс принцессы Хайи и эмира Дубая
Источник материала: Tut.by
В Лондоне начался процесс развода кронпринцессы Хайи и эмира Дубая, шейха Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума,
По информации издания, слушания проходят в палате по семейным делам Высшего суда Лондона. Принцесса лично присутствовала на заседаниях — это первое появление Хайи на публике после громкого побега из Дубая. Во вторник
Известно, что принцесса добивается права опеки над детьми. Кроме того, она подала заявление с требованием признать брак насильственным и выдать охранный ордер для защиты от угроз и домогательств.
Напомним, 45-летняя кронпринцесса Хайя в начале июля сбежала в Германию вместе с двумя детьми, 11-летней Аль Джалилой и 7-летним Заедом, и 39 миллионами долларов. Сначала она скрывалась в Германии, где попросила политического убежища. Затем принцесса перебралась в Британию, где ранее училась в частной школе, а после окончила Оксфордский университет.
К слову, это не первый побег в семье эмира. В 2018 году попытку сбежать предприняла 32-летняя дочь Латифа бинт Мухаммед Аль Мактум, но побег был пресечен арабскими властями. А 11 марта 2018 года на YouTube была опубликована видеозапись, в которой принцесса Латифа рассказала о пытках, избиении и почти трехлетнем одиночном заключении: так отец наказал дочь после первой попытки побега в возрасте 16 лет. Видео предназначалось к публикации в случае, если ее жизнь находится в опасности.
Правозащитная организация Human Rights Watch требовала от властей ОАЭ сообщить о ее местонахождении, так как после задержания от девушки не поступало никакой информации. Тем не менее родственники Латифы опровергают заявления о том, что принцессу насильственно удерживают.
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В Лондоне начался процесс развода кронпринцессы Хайи и эмира Дубая, шейха Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума.
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