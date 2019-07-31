«Ушла с работы всего на 3,5 часа, а меня уволили за прогул». Законно ли это, отвечает адвокат

Источник материала: Tut.by

Наша читательница попала в неприятную ситуацию: из-за скверного самочувствия раньше ушла с работы, а начальник посчитал, что это прогул, — и уволил ее. Законно ли такое решение и есть ли шанс его оспорить, рассказывает адвокат.

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Фото: hyser.com

«Меня уволили за прогул. Дело было так. С самого утра я себя плохо чувствовала. Поэтому опоздала на работу где-то на час. Руководству об этом втайне от меня доложили, как я потом уже узнала.

Весь день мне по-прежнему было очень плохо. К обеду я поняла, что просто умру, если останусь сидеть там. Отпрашиваться у нашего начальника бессмысленно. Поэтому я договорилась с девочками, что они меня прикроют, и где-то в полтретьего я с работы ушла. Но что-то пошло не так, и о том, что я ушла, узнал начальник.

Мне об этом девчонки вовремя рассказали — я успела мотнуться в поликлинику и зайти к врачу. Больничный мне не дали, потому что это было просто какое-то временное недомогание. Но что я была в поликлинике, потому что мне плохо было, это подтверждение у меня есть.

Плюс ко всему рабочий день у нас до 5. С полтретьего до пяти — меньше трех часов, то есть никакого прогула не было, начальник специально все округлил, чтобы меня уволить: он давно искал повод. Но у меня контракт истекает через два месяца — дал бы уже хоть их доработать.

Я бы, может, и не возвращалась туда, но вы же понимаете, у меня теперь волчий билет — кто меня с такой причиной увольнения возьмет?

Что посоветуете делать?»

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко, адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат»

— Безусловно, имея на руках трудовую книжку с не оспоренной записью об увольнении за прогул, доказать новому потенциальному нанимателю, что вашей вины в произошедшем не было, что эта запись никак не влияет на ваш моральный облик и профессиональные качества — задача трудновыполнимая.

Поэтому я рекомендую вам воспользоваться предоставленной законом возможностью и в судебном порядке доказать незаконность своего увольнения. Тем более что в вашем обращении есть основания для этого.

Следует знать: в соответствии с п. 5 ст.42 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее — ТК Республики Беларусь), трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия может быть расторгнут нанимателем в случае прогула без уважительных причин.

Первое, на что стоит обратить внимание при оценке законности увольнения по этому основанию, это продолжительность отсутствия работника на работе.

Согласно действующему законодательству, отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня считается прогулом.

Обратите особое внимание: неважно, отсутствовал работник на работе в течение дня более трех часов непрерывно (подряд) или же суммарно. Это прямо закреплено в п. 34 постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 29.03.2001 года № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде».

В обращении вы указываете, что в один из рабочих дней вас не было на работе более трех часов: час утром и два с половиной часа вечером. Итого — три с половиной часа.

Исходя из этой информации ваше отсутствие на работе было правильно расценено нанимателем как прогул.

Второй важный аспект для правильной оценки законности увольнения по.2 ст. 42 ТК Республики Беларусь — это уважительность причины отсутствия работника на работе.

На заметку: законом не определены причины, являющиеся уважительными для прогула работника. Это — оценочное понятие. Как следствие, наниматель в каждом случае самостоятельно определяет, считать ли указанную работником причину отсутствия на работе обоснованной.

В случае несогласия с данной нанимателем оценкой и принятым на ее основании решением об увольнении у работника есть право требовать восстановления своих прав в суде.

Из своей личной адвокатской практики отмечу, что плохое, болезненное самочувствие работника, подтвержденное к тому же медицинской справкой, суды, как правило, признают весомой и уважительной причиной отсутствия на рабочем месте.



Фото: focus.de

Дополнительно усилить свою правовую позицию вы можете показаниями свидетелей, прежде всего своих коллег.

Мой личный совет: учитывая информацию, изложенную в вашем обращении, рекомендую не терять времени и обращаться в суд с иском о восстановлении вас на работе. Помните об установленном для этого обращения месячном сроке исковой давности. Он исчисляется со дня вручения вам копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки с записью об основании прекращения трудового договора либо со дня отказа в выдаче или получении указанных документов.

Напоминаю также, что восстановление на работе — это основание для взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула, а также денежной компенсации морального вреда. Рекомендую уже при обращении в суд заявлять об этих требованиях к нанимателю.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах и иных организациях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.