«Маленькая мечта сбылась». Гомельчанка - о ремонте кухни в новой квартире

Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня» . Сегодня переносимся в гомельскую квартиру, где хозяева начали жить с полностью свежим ремонтом.

Своим рассказом поделилась читательница Марина:

— История нашей кухни началась с моей беременности. Эта радостная весть привела к череде событий: мы вступили в КИЗ (коллектив индивидуальных застройщиков — Прим. TUT.BY) и удачно продали нашу уютную однушку.



План жилья

Cтройка — дело непредсказуемое, поэтому к рождению малышки переселиться не получилось, но к ее шести месяцам мы уже завозили вещи в новую квартиру.

Всем ремонтом занимался муж. Гарнитур выбирали в гомельском салоне «ГеосИдеала». Других вариантов и не рассматривали, так как в прошлом жилье у нас была их же мебель, мы остались довольны. Модель «Симона» давно была моей маленькой мечтой, которая теперь сбылась.





Как и раньше, продавец проделал предварительную работу за нас: отрисовали дизайн, подобрали бытовую технику, составили техническую документацию. Оставалось только следовать готовым чертежам.

В кухне у нас два карго. На этапе заказа мы тюнинговали верхний шкаф для посуды: в нем есть подвесные держатели для бокалов, что здорово экономит пространство.





Напольное покрытие во всей квартире — паркет ясеня, покрытый маслом. Ходить по нему босиком — одно удовольствие, да и ребенку безопасно играть. Производят такую доску, к слову, в Речице.

В кухне есть выход на балкон. Чтобы было светлее, мы заменили заглушку внизу балконной двери на стеклопакет.

В целом именно в этой части квартиры мы добивались мягкого освещения, и для достижения цели купили тонированные светильники с ретро-лампами. Купили их в обычном строймагазине со скидкой.





Обои выбирали на рынке, приобретая трубки сразу на всю квартиру. Они украинского производства. Плитка — от польской фирмы Paradyz. Фактурный кирпич в сочетании с серой фугой, на наш взгляд, смотрится здорово.

Стоит отметить, что квартира на первом этаже имеет одну особенность — газовую трубу, проходящую через коридор и кухню. Пришлось зашивать ее гипсокартоном, а газовый счетчик переваривать в шкаф с мойкой.

Текстиль выбрали на центральном рынке в ТЦ «Виктория». Уже на следующий день после заказа смогли забрать готовые шторы и тюль.





Что касается техники, то кухонный телевизор, духовку и мелкие бытовые приборы мы забрали из старой квартиры. Из нового приобретали варочную панель фирмы Teka, посудомойку, холодильник и вытяжку производства «Фабер». Последняя выполнена из белого стекла, и у нее есть интересная особенность: она сама включается, если из кастрюль и сковородок выходит сильный пар.

Смета:

Кухня с фурнитурой 6512 рублей Светильники 170 рублей Пол за м² 80 рублей Плитка с укладкой (за квадрат) 44 рубля Текстиль 202 рубля Перенос счетчика 120 рублей Обеденная группа 1476 рублей Бытовая техника 4752 рублей Итого ≈ 13 570 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Каждая рецензия — это погружение в историю чужого ремонта с учетом собственного мировосприятия. Всякий раз представляешь, как в предлагаемых обстоятельствах лучше организовать жилое пространство. И вот смотришь на эти фасады, ручки, шторки и думаешь: а как я бы сделал? А потом глянешь на плитку на фартуке, и все желания делать улетучились. Все уже сделано. Ощущаешь некоторую досаду и думаешь, как это комментировать: вроде бы все сделано хорошо, и кухня уже в конкурсе — пусть другие решают.

Но иногда все-таки хочется поддержать некоторые странные решения: в них и заключается вся живость конкурса. Их все равно никто не поддерживает. Поэтому сегодняшняя кухня красива, как минимум, в том, что она не такая, как у всех. И раздражает она по-особенному. Своим красивым видом. Вот так! И даже не пытайтесь там! Очень мило получилось.

Партнер проекта:

Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни» , входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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