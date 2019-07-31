ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Маленькая мечта сбылась». Гомельчанка - о ремонте кухни в новой квартире

01.08.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня». Сегодня переносимся в гомельскую квартиру, где хозяева начали жить с полностью свежим ремонтом.

Своим рассказом поделилась читательница Марина:

— История нашей кухни началась с моей беременности. Эта радостная весть привела к череде событий: мы вступили в КИЗ (коллектив индивидуальных застройщиков — Прим. TUT.BY) и удачно продали нашу уютную однушку.


План жилья

Cтройка — дело непредсказуемое, поэтому к рождению малышки переселиться не получилось, но к ее шести месяцам мы уже завозили вещи в новую квартиру.

Всем ремонтом занимался муж. Гарнитур выбирали в гомельском салоне «ГеосИдеала». Других вариантов и не рассматривали, так как в прошлом жилье у нас была их же мебель, мы остались довольны. Модель «Симона» давно была моей маленькой мечтой, которая теперь сбылась.


Как и раньше, продавец проделал предварительную работу за нас: отрисовали дизайн, подобрали бытовую технику, составили техническую документацию. Оставалось только следовать готовым чертежам.

В кухне у нас два карго. На этапе заказа мы тюнинговали верхний шкаф для посуды: в нем есть подвесные держатели для бокалов, что здорово экономит пространство. 


Напольное покрытие во всей квартире — паркет ясеня, покрытый маслом. Ходить по нему босиком — одно удовольствие, да и ребенку безопасно играть. Производят такую доску, к слову, в Речице.

В кухне есть выход на балкон. Чтобы было светлее, мы заменили заглушку внизу балконной двери на стеклопакет.

В целом именно в этой части квартиры мы добивались мягкого освещения, и для достижения цели купили тонированные светильники с ретро-лампами. Купили их в обычном строймагазине со скидкой.


Обои выбирали на рынке, приобретая трубки сразу на всю квартиру. Они украинского производства. Плитка — от польской фирмы Paradyz. Фактурный кирпич в сочетании с серой фугой, на наш взгляд, смотрится здорово.

Стоит отметить, что квартира на первом этаже имеет одну особенность — газовую трубу, проходящую через коридор и кухню. Пришлось зашивать ее гипсокартоном, а газовый счетчик переваривать в шкаф с мойкой.

Текстиль выбрали на центральном рынке в ТЦ «Виктория». Уже на следующий день после заказа смогли забрать готовые шторы и тюль.


Что касается техники, то кухонный телевизор, духовку и мелкие бытовые приборы мы забрали из старой квартиры. Из нового приобретали варочную панель фирмы Teka, посудомойку, холодильник и вытяжку производства «Фабер». Последняя выполнена из белого стекла, и у нее есть интересная особенность: она сама включается, если из кастрюль и сковородок выходит сильный пар.

Смета:

Кухня с фурнитурой 6512 рублей
Светильники 170 рублей
Пол за м² 80 рублей
Плитка с укладкой (за квадрат) 44 рубля
Текстиль 202 рубля
Перенос счетчика 120 рублей
Обеденная группа 1476 рублей
Бытовая техника 4752 рублей
Итого 13 570 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

—  Каждая рецензия — это погружение в историю чужого ремонта с учетом собственного мировосприятия. Всякий раз представляешь, как в предлагаемых обстоятельствах лучше организовать жилое пространство. И вот смотришь на эти фасады, ручки, шторки и думаешь: а как я бы сделал? А потом глянешь на плитку на фартуке, и все желания делать улетучились. Все уже сделано. Ощущаешь некоторую досаду и думаешь, как это комментировать: вроде бы все сделано хорошо, и кухня уже в конкурсе — пусть другие решают.

Но иногда все-таки хочется поддержать некоторые странные решения: в них и заключается вся живость конкурса. Их все равно никто не поддерживает. Поэтому сегодняшняя кухня красива, как минимум, в том, что она не такая, как у всех. И раздражает она по-особенному. Своим красивым видом. Вот так! И даже не пытайтесь там! Очень мило получилось.

Партнер проекта:


Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни», входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

Читайте также

«Супруг молча выполнял все желания». Читатели — о ремонте кухни для четырех членов семьи
«На внешнем виде решили не экономить». Новая история конкурса «Моя кухня-3»
«К нам все приходят подсмотреть идеи». О ремонте кухни в светло-зеленых тонах
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказываем о ремонте кухни для семьи с маленьким ребенком, на которой хозяева попытались сохранить максимум света. *Партнерский материал
 
Новости дня
Новости разные
 
Класковский: «Возможно, Лукашенко потирает руки, глядя на события в Москве»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Радзiма
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика