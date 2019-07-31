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БАТЭ проиграл «Русенборгу» и вылетел из Лиги чемпионов

01.08.2019 08:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БАТЭ проиграл «Русенборгу» и вылетел из Лиги чемпионов
ФК БАТЭ

В выездном матче борисовчане со счетом 0:2 уступили норвежскому «Русенборгу». В первой игре подопечные Алексея Баги взяли верх над соперником со счетом 2:1, таким образом, по сумме двух встреч победителем оказался «Русенборг». Команда выходит в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. 

Борисовский БАТЭ сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы против боснийского «Сараево». Первая встреча пройдет 8 августа, ответная игра - 15 августа.

- Поддержал команду. Это футбол. Мы бились до конца, но иногда случаются и неудачи. Сегодня мы уступили, в следующих поединках, надеюсь, победим, – прокомментировал исход встречи главный тренер борисовчан Алексей Бага. 

БАТЭ проиграл «Русенборгу» и вылетел из Лиги чемпионов
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