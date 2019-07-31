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«Ты м***к, испортил мне жизнь!» Психолог рассказывает о других способах обсуждать проблемы в отношениях

01.08.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К сожалению, так иногда бывает: выяснение отношений с партнером заканчивается разбитой посудой, обидой, хаосом, отчуждением, короче, выжженная земля снаружи и внутри. Разбираемся, как вести себя в конфликтных ситуациях так, чтобы всего этого не было.

Об авторе:


Катерина Зыкова — экзистенциальный психолог, автор телеграм-канала «толерантность к неопределенности»

Говорить — хорошо!

Осознавать проблемы, не замалчивать их, приглашать к совместному разговору партнера — это первые важные шаги в решении любых спорных ситуаций. И эти шаги требуют мужества, потому что подразумевают открытость и уязвимость перед другим человеком. А быть открытым, уязвимым, искренним — страшно и волнительно: вдруг отвергнут, застыдят, не поймут, разочаруются. Увы, проще осознанно и неосознанно манипулировать или терпеть и ждать, что другой «догадается сам» (спойлер: не догадается).


С «ты» на «я»

В детстве нас учили, что говорить «я», то есть только о себе — плохо. Однако в конфликтах и ссорах как раз стоит говорить от первого лица, и вот почему. Сравните две фразы: «ты опять опоздал! какой же ты м***к!» и «я злюсь и расстраиваюсь, когда ты опаздываешь на встречи со мной на целый час».

Во втором случае вы говорите о себе, о своих чувствах, не оцениваете самого человека — и у вас появляется больше шансов быть услышанным. Ну а в первом случае ваш собеседник с большой вероятностью обидится или начнет защищаться, потому что оценочные суждения часто вызывают гнев и не приводят ни к чему конструктивному.

На основании подобных наблюдений американский психолог Маршалл Розенберг сформулировал метод «ненасильственного общения», его суть выражена в четырех главных пунктах.

1. Осознайте, на какую именно ситуацию направлена ваша реакция

Например, вы пришли домой, чтобы после тяжелого рабочего дня молча смотреть любимый сериал и тихо крошить чем-то вкусным в кровать, а дома гости — и ваш партнер не предупредил об их визите.

«Да тебе наплевать на меня! Ты вечно думаешь только о себе!» — это оценка, обвинение, грубое обобщение качеств другого человека.


«Я злюсь, что ты не предупредил меня о визите гостей, у меня были другие планы» — это наблюдение за конкретной ситуацией, а не навешивание ярлыка на партнера.

2. Далее Розенберг рекомендует осознать чувство, вызванное ситуацией

Прислушайтесь к себе: вы раздражены? А может, расстроены или обеспокоены? Или вам грустно и одиноко?

3. Осознайте потребность, которая стоит за вашими чувствами

Вы злитесь, потому что партнер не ценит ваше личное пространство? Или расстроены и чувствуете себя одиноким и беспомощным, потому что он не интересуется вашим мнением, не считает его (и вас) значимым?

4. Финальный пункт — это выражение своей потребности, просьба (не ультиматум)

«Не смей больше приглашать гостей в наш дом без моего ведома!» — так себе вариант.

«Я хочу, чтобы ты предупреждал меня о визите гостей заранее» — звучит получше.


Обобщая все четыре пункта, получается что-то вроде:

«Когда ты не предупреждаешь меня о визите гостей, я злюсь, расстраиваюсь и сильно переживаю, мне кажется, как будто мое мнение и личное пространство не имеет ценности. Я прошу тебя говорить мне о таких вещах заранее».

В первый раз такая словесная конструкция может показаться слишком громоздкой и безжизненной, этакий сферический конь идеального общения в вакууме. Однако после применения на практике эти пункты могут вполне естественно вписаться в обыденную жизнь. Типа езды на автомобиле: сначала тяжело и непривычно, а потом легко и естественно.

Уважение и принятие

Кроме слов, то есть уровня содержания любого разговора, важен и метауровень общения — отношение к собеседнику в данный момент, настроенность. Если вы заранее считаете, что вы правы, а ваш партнер неправ, виноват и вообще весь какой-то не такой, и сейчас вы его переубедите, исправите, то методы Розенберга и кого бы то ни было вряд ли помогут. Если же вы относитесь к человеку с уважением, вниманием, искренним интересом, воспринимаете его как союзника, а не врага, действительно хотите услышать его мнение — у вас вырастают шансы прийти к взаимовыгодному решению.

Или нет

Встреча двоих — это встреча автономных уникальных людей. Мир другого, даже если вы знаете его много лет, все равно в чем-то остается безжалостно непредсказуемым.


Просто потому, что один человек не способен забраться в голову к другому и прочитать его мысли. В философии есть такое понятие — квалиа. Этим словом обозначают уникальный чувственный опыт каждого отдельного человека.

Например, говоря слово «красный», двое разных людей могут иметь в виду совершенно разные цвета, говоря «шоколадное мороженое» каждый подразумевает свое ощущение вкуса шоколада.

Вы никогда не узнаете наверняка, как видит красный цвет другой человек и как он чувствует вкус шоколада, для этого вам надо посмотреть на красный его глазами и съесть мороженое его ртом. Что уж говорить о любых других вещах.

У людей может отличаться мировоззрение, жизненный опыт, характер, привычки, представления о том, кто должен выносить мусор и с каким молоком вкуснее пить кофе — теплым или холодным.

Даже в ходе самого умелого с ораторской точки зрения разговора можно не достигнуть полного соглашения, остаться не до конца понятым. Однако важен процесс: может, не все проблемы можно решить прямо сейчас и одним махом, может, вы вообще никогда не договоритесь по каким-то вопросам или ваш партнер в принципе не хочет ничего обсуждать по каким угодно причинам.

При всем этом можно проявлять свое желание, заинтересованность в решении, идти на контакт, быть открытым и приглашать к этой открытости другого — и при взаимности со стороны другого становится возможной ваша встреча — из таких встреч и состоят отношения.

 
 
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К сожалению, так иногда бывает: выяснение отношений с партнером заканчивается разбитой посудой, обидой, хаосом, отчуждением, короче, выжженная земля снаружи и...
 
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