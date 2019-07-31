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«Это право толстых есть еще больше. И чтобы им за это ничего не было». За что люди ненавидят бодипозитив

01.08.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По сетям прокатилась очередная волна обсуждений бодипозитива, запустило которую сразу несколько инфоповодов. В магазинах Nike появились манекены плюс-сайз; в очередной рекламной кампании женского белья показали нормальных женщин; украинский Vogue удивил необычной обложкой; был опубликован пост, автор которого заявила о визуальной неэстетичности полных людей — «ей тупо некрасиво».

Высказывающиеся по теме говорят примерно одно и то же:

«Я, конечно, не против бодипозитива, но это уже слишком».

«Быть полным стыдно».

«Я визуал, и мне нравится, когда талия, мышцы, кубики, гладкая кожа».

Очень многие — и чаще всего это люди конвенциональной внешности — говорят «а мне не нравится», «а я считаю, что все должно быть красиво», «а давайте расскажем этим людям, что это не красиво, а опасно», и, наконец, классическое «да надо просто меньше есть».







Что не так с этими высказываниями?

«Мне не нравится»

Итак, новость первая: бодипозитив существует вовсе не для критикующих и не для тех, кому не нравится лишний вес. Никто не должен «выглядеть хорошо» специально для окружающих, которые хотят, чтобы им было красиво. Никто не обязан соответствовать чьим-то ожиданиям и чьим-то стандартам.

Заметьте: бодипозитив — это то, что выступает против многолетнего давления, против попыток впихнуть женщин в глянцевые стандарты красоты. Движение бодипозитив изначально создавалось именно как защита от ущемления людей, не вписывающихся в некие искусственно созданные рамки. И все вроде бы было нормально, пока не вышли те самые критикующие и не сказали: нет, нам не нравится.

Да это вообще-то не для вас.


«Толстые просто хотят и дальше много есть»

Бодипозитив в понимании многих — это право толстых женщин есть еще больше. И чтобы им за это ничего не было.

Новость вторая: бодипозитив — это не про толстых женщин, несмотря на то, что больше всего шума поднимается именно из-за плюс-сайз-моделей на журнальных обложках.

На самом деле понятие «бодипозитив» гораздо шире, чем просто вопрос лишнего веса. Он о худобе, об инвалидности, о так называемой «некрасивой внешности», о небритости, о проблемной коже, о растяжках и целлюлите, о морщинах и не закрашенной седине, об изуродованном шрамами теле, о проявлениях кожных болезней, об усиках над верхней губой, о слишком низких мужчинах и слишком высоких женщинах, о девушках с мальчишеской грудью, о людях без волос и без зубов, о выглядывающих из-под юбки незагорелых ногах и о Селин Дион.

Бодипозитив — он вообще обо всем, что выбивается из привычного понимания нормальной, идеальной внешности, он против бодишейминга в любом его проявлении, о принятии людей такими, какие они есть, без желания вмешаться и исправить.

Потому что вы считаете, что мне нужно похудеть, а я считаю, что вы просто обязаны свести свои родимые пятна — мне некрасиво, да и в плане здоровья, знаете ли, есть вопросы.

И так можно очень далеко зайти.

Почитав обсуждения, можно сделать вывод, что осуждающие бодипозитив представляют бодипозитивщиц толстыми ленивыми девицами, которые живут только в угоду чревоугодию, целыми днями валяются на диване, тоннами поедая пирожные. Но если копнуть чуть глубже, то даже стройная и красивая с общепринятой точки зрения женщина может нуждаться в бодипозитиве, потому что, несмотря на свою внешность, она не любит и не принимает себя и свое тело. Например, она считает себя толстой/худой/некрасивой, страдает расстройством пищевого поведения или непроработанной детской травмой, потому что в нашем мире «идеальных людей» лопоухость, веснушки, рыжие волосы — все что угодно могло стать поводом для травли.


«Вы просто оправдываете бодипозитивом свою лень»

Когда говорят о том, что бодипозитив от лени, что это просто оправдание бездействия, что женщины просто не хотят ничего с собой делать, это звучит так, как будто это что-то плохое. А еще в этом есть большая доля превосходства. Мы трудимся, не едим, изводим себя в тренажерном зале, а тут кто-то толстый хочет, ничего не делая, взобраться на ту же ступень иерархической лестницы. Счас.

Так вот, бодипозитив он и о том, что лень и бездействие — это нормально. Никто не обязан что-то с собой делать только для того, чтобы соответствовать чужим ожиданиям, стандартам и представлениям о прекрасном, никто не обязан стараться в угоду чужим людям, которые хотят, чтобы им сделали красиво.

Бодипозитив — это не только о внешности, но и про образ жизни, в том числе — про заботу о себе. Но не ту заботу, которая заключается в обязательной эпиляции зоны бикини просто «потому что так надо» и не ту, которая «надо привести свое тело в форму к пляжному сезону». Настоящая забота — в любви к себе, в понимании потребностей собственного организма, чему нас никогда особо не учили, за исключением, разве что, советов из серии «зажгите свечи и полежите в ванне с пеной». Нас никогда не учили нормально отдыхать, вся та же глянцевая индустрия была замешана на «успешности», трудоголизме, работе 24/7, «брать работу в отпуск», «быть на связи круглосуточно», «отдыхать с пользой».

Новости о звездах, которые быстро пришли в форму после родов (а еще лучше, если они умудрились родить, вообще ее не теряя), всегда подаются как пример для подражания. Если женщина в пятьдесят выглядит на тридцать — это круто и всем так надо.

СМИ, глянцевая индустрия, модельный бизнес и кино превратили конвенциональную красоту в некий главный приз, за который нужно жестко бороться. Красота как привилегия, которую можно заслужить лишь упорством и изнуряющей работой над собой.

Отсюда и установки, что женщина вечно должна сидеть на диете, качать попу, избавляться от растяжек, целлюлита и морщин, маскировать недостатки, скрывать возраст, красить волосы.

В ответ бодипозитив говорит нам: нет, если не хочешь — не надо.

Притом стоит только глянуть обсуждения — любой модели, любой актрисы — как бы хорошо они ни выглядели, все равно превалировать будут негативные комментарии: у них найдут целлюлит, их грудь будет слишком большой или слишком маленькой, их ноги будут слишком накачанными или слишком жилистыми. Угодить вот этому вот «стандарту» невозможно в принципе. Так не проще ли вообще выйти из гонки, сойти с дистанции и просто наслаждаться жизнью?


«Делайте, что хотите, но зачем нам это пропагандировать»

Простой пример. Я уже лет этак шесть-семь не пользуюсь вообще никакой декоративной косметикой и перестала красить волосы. Моя жизнь никак не изменилась в худшую сторону. А с учетом того, что после многих лет, когда я не могла выйти из дома без туши и тонального крема, наконец отпала необходимость смывать макияж по вечерам и регулярно контролировать отросшие корни, можно сказать, что жизнь моя даже изменилась к лучшему. Я получила определенную свободу и время, а это вообще-то бесценный ресурс.

Является ли мой отказ от косметики пропагандой? Нет. Призываю ли я кого бы то ни было сделать то же самое? Нет. Мешает ли мой выбор кому-то жить? Нет. Выгляжу ли я менее красивой, чем могла бы быть при полном макияже? Возможно, но меня это не волнует. Это мой выбор, мое право, мой комфорт и мой бодипозитив. Это не протест, не манифест, просто сейчас мне удобно так, а завтра я могу и передумать — неважно.

В комментариях под обсуждением поста про «визуально красивое», о котором мы упоминали выше, мужчина выложил перед девушкой, топящей за бодипозитив, ее же фото «до» и «после» похудения. Выложил как аргумент, как будто подловил ее на лжи — ты похудела, а значит, твой бодипозитив ненастоящий.

Нет, если я завтра воспользуюсь тушью, а не желающая худеть внезапно сядет на диету — это тоже выбор, личное дело и никоим образом не противоречит принципам бодипозитива.

Но почему-то этот выбор очень беспокоит окружающих.

Недавно в российском постере к фильму «Вита и Вирджиния» актрисам пририсовали макияж.


А когда я последний раз равняла кончики волос, парикмахер сказала мне, что нельзя ходить с таким тусклым цветом: если не хочу красить, то надо пользоваться хотя бы оттеночными бальзамами, и волосы будут «сиять».

«Давайте теперь и мыться перестанем»

Не надо путать внешний вид и гигиену. Для того чтобы поддерживать себя в опрятном состоянии, человеку достаточно регулярно чистить зубы и принимать душ. Все.

Остальное — выщипывание бровей, втирание лосьонов, маникюры и педикюры, эпиляция, обертывания водорослями и пилинг фруктовыми кислотами — по желанию. То, что запущенной называют женщину с невыщипанными бровями и небритыми ногами — это всего лишь результат многолетнего давления многомиллионной индустрии красоты.

Человек чистый, от него ничем не пахнет — отлично, ничьи границы не нарушены.


«Зачем рекламировать нездоровье»

Учитывая градус осуждения бодипозитива, нельзя не затронуть и вопрос здоровья. Начнем с того, что лишний вес вовсе не обязательно показатель нездоровья, а человек с лишним весом не равно "больной". Худой может иметь гораздо больше проблем со здоровьем, вот только никто не отправляет его к доктору, не считает нормальным сказать: «Что-то ты неважно выглядишь, слишком худая, ты онкологию уже исключила?».

Да ни для кого, в общем-то, не секрет, что лишний вес, начиная с определенных показателей, может привести человека в группу риска по развитию ряда заболеваний. Но только со своим здоровьем — если возникнет такая необходимость, женщина разберется сама, и без наших подсказок.

Интересно и то, что огромное количество обложек с худыми моделями не вызывает бурю протестов, никто не бьет тревогу на тему того «зачем рекламировать анорексию».

А ведь худеют все, даже худые, потому что, во-первых, превентивно, во-вторых, худобы много не бывает. И на фоне тысяч обложек с худыми моделями одна с плюс-сайз — это ничего не значащая капля в море.

Я уже, по-моему, где-то об этом говорила, но здесь очень в тему вспомнить, что бывшие одноклассницы моего сына, учась в школе, повально сидели на жестких диетах — молоденькие, еще не сформировавшиеся толком девочки — просто от страха «стать толстой». А мой ребенок, глядя на девушку, шедшую впереди нас, недавно сказал: «Ну почему все полненькие девушки так любят джинсы скинни?!».

Девушка была самая обычная, размера, ну, может, 44-го.

Все это лишний раз показывает, насколько в нашей культуре искажено представление о норме — когда все, что не костляво-модельное, мы автоматически записываем в «полненькое».


«Женщины выглядят как пацаны»

Бодипозитив — это и о том, как мы одеваемся тоже. Это противодействие всем жалобам и постам о том, что женщины перестали быть женственными и выглядят как мальчишки, бегающие в джинсах и кедах. Кто хочет носить женственные платья и каблуки, тот и будет их носить, но облачаться в растянутые мужские футболки и не подвергаться при этом критике, не подвергаться дискриминации (как будто бы это как-то влияет на профессиональные или репродуктивные функции) — это тоже право каждой.

Мужчины часто пишут о том, что, мол, ради бога, каждая женщина, безусловно, имеет право на бодипозитив, но при этом мы, мужчины, в свою очередь, имеем право на таких женщин не смотреть, выбирая стройных ухоженных красоток в платьях и на каблуках. Да ладно, в мире огромное количество женщин плюс-сайз, которые замужем и счастливы, и толпы одиноких идеальных красавиц.

Но еще более странно, когда мнение «это некрасиво» это исходит от женщин.


«Это просто некрасиво»

И вот тут мы плавно подходим к тому, что бодипозитив — это не про то, что должно быть красиво, суть вообще в другом — само слово «красота» отправляется в сад.

Бодипозитив вовсе не выступает за то, что быть толстой, хромой и беззубой — это здорово и красиво. Он, скорее, за безоценочность суждений. Что любая внешность — нормальна и нечего тут обсуждать.

И это еще один важный момент — не комментировать внешность других людей. Вообще никак и никогда.

Внешний вид человека, каким бы он ни был, не нарушает никаких личных границ, поэтому никого не должно волновать, как выглядят другие люди: их тело — их дело.

Смысл в том, чтобы позволить людям жить так, как они хотят. Не рассказывать им о том, что для них лучше. Не замечать недостатков других людей. Просто молча пройти мимо. И это будет ваш бодипозитив.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
Теги: Новости
 
 
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Разбираемся, что не так с высказываниями, которые «обличают» бодипозитив
 
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