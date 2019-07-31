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10 лет эволюции: сравниваем смартфоны 2009 и 2019 года

01.08.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси вовсю идут продажи новых флагманов Huawei P30 и P30 Pro — стильных смартфонов с самыми продвинутыми на рынке фотовозможностями (по оценке экспертов DxOMark). Но мало кто помнит, когда компания официально пришла на рынок Беларуси и с какими смартфонами. А случилось это в июне 2010 года, когда оператор life:) начал продажи Huawei U8230. Мы разыскали этот аппарат, чтобы посмотреть, как эволюционировали смартфоны компании в Беларуси.


Сразу оговорим, что первые смартфоны Huawei, появившиеся в Беларуси, в том числе наш U8230, не претендовали на роль флагманов — это были доступные большинству покупателей устройства. Сейчас же компания выпускает как гаджеты начального и среднего класса, так и ультимативные флагманы, вроде P30 Pro или Mate 20 Pro.

Кроме того, мы не ставили целью сделать полноценный обзор (с бенчмарками и всем-всем-всем), нашей целью было показать именно эволюцию смартфонов Huawei за последние годы.

Для начала — сравнение технических характеристик устройств:

Смартфон U8230 P30 Pro
Экран 3,5 дюйма, TFT, 320×480 пикселей 6,47 дюйма, OLED, 1080×2340 пикселей
Процессор Qualcomm MSM7200A, 528 МГц, 65 нм HiSilicon Kirin 980, 2600 МГц, 7 нм
Память 256 МБ, поддержка microSD 256 ГБ
ОЗУ 192 МБ 8 ГБ
Основные камеры 3,2 Мп 40+20+8 Мп с ToF 3D камерой
Фронтальные камеры 0,3 Мп 32 Мп
Батарея 1500 мАч 4200 мАч
Габариты 116×62,5×13,6 мм 158×73,4×8,4 мм
Вес 135 г 192 г
ОС Android 2.1 без собственной оболочки Android 9.0 + EMUI 9.1

Дизайн

Android-cмартфоны 2009 года (а именно тогда была выпущен U8230, просто в Беларуси он появился годом позже) в своем большинстве выглядели одинаково — эдакая пластиковая хрустящая коробочка с физической кнопкой/кнопками под ней (виртуальные наэкранные появились уже позже).

У U8230 таких кнопок было 4 — принять/отклонить вызов (как в старых-добрых кнопочных телефонах), вызов, меню и «назад». Зато не самой обычной для того времени «фишкой» смартфона стал трекпад — с его помощью можно, например, передвигаться по меню, а нажатие было равнозначно тапу. Таким образом, гаджетом вполне можно было пользоваться, не прикасаясь к экрану (и это было характерно для многих смартфонов того времени).


Для 2009/10 года U8230 выглядел вполне стильно — темные передние и тыльные панели были разделены псевдометаллическим ободом, а темный срез фронтальной панели сделан глянцевым (причем выглядит это не пошло). Еще пара интересных деталей это обод вокруг трекбола и серебристая окантовка камеры.

Все Android-смартфоны того времени имели съемную заднюю панель, под которой располагалась такая же съемная батарея и, как правило, слот для SIM-карты под ней. Именно такая компоновка у нашего U8230.


Остальные технологические отверстия — 3,5-мм разъем, microUSB и слот для карты памяти — спрятаны под заглушками в торцах. Это, на мой взгляд, спорное решение — есть шанс рано или поздно их оторвать.


В сравнении с U8230 P30 Pro выглядит космическим кораблем. И дело даже не в габаритах — у него монолитный корпус из стекла и металла, изогнутый дисплей, переливающаяся тыльная панель, экран практически на всю фронтальную панель. Если бы мне в 2010-м показали бы такое устройство, я бы просто не поверил.

Из физических кнопок тут присутствуют лишь кнопки громкости и блокировки, последняя — с фирменным красным акцентом посередине. Управление флагманом происходит с помощью жестов, либо наэкранных кнопок (настраиваемый параметр).

Конечно же, ни о какой съемной крышке в новом флагмане речи не идет. Совмещенный лоток для двух nanoSIM-карт и карты памяти (если вам всё-таки мало 256 ГБ) прячется снизу, прямо возле USB Type-C. Других отверстий не предусмотрено — слушать аудио можно либо через USB, либо с помощью Bluetooth (тренд уже нашего времени).


К «смартфону из прошлого» нареканий по удобству пользования нет — всё из-за непривычно небольших габаритов, хотя на 2009−10 год 3,5-дюймовый дисплей считался вполне себе «средним».

У самого свежего флагмана Huawei — огромная 6,47-дюймовая матрица. Но за счет закругленных граней, почти полного отсутствия рамок и оптимизированного интерфейса пользоваться им удобно даже одной рукой (хотя периодически приходится перехватывать или «привлекать» вторую ладонь).


Экран и интерфейс

Здесь эволюция Huawei ощущается невероятно сильно. У U8230 — стандартная для «середнячков» того времени TFT-матрица с разрешением 320×480 пикселей. Защитное стекло располагается выше, и прослойка воздуха между ними раздражает взгляд современного пользователя.

Несмотря на неплохое для того времени разрешение (у бюджетных Android тогда было 320×240), пиксели отчетливо видны. Разумеется, с TFT-дисплеем ни о каких натуральных цветах говорить не приходится — черный — это, скорее, темно-серый, остальные оттенки — блеклые, еще хуже ситуация становится при наклоне экрана.

Huawei P30 Pro — это уже совсем другая лига. Если у U8230 плотность пикселей — 165ppi, а дисплей занимает 49,5% фронтальной поверхности, то у нового флагмана — 398 ppi и 88,6%.

Кроме того, изогнутая OLED-матрица с поддержкой технологий HDR10, охватывающая большую часть спектра естественного происхождения (DCI-P3) без каких-либо воздушных прослоек (картинка как будто лежит на поверхности) очень далеко ушла от простенького TFT-экрана.


У Huawei P30 Pro очень яркий дисплей, отлично читаемый на улице, тогда как у его «далекого предка» яркости явно не хватает. Даже на максимуме в солнечный день на экране U8230 практически ничего разобрать нельзя. Подумать только — насколько ушли вперед мобильные технологии всего за десять лет.

Что касается интерфейса, то в U8230, как и во всех первых смартфонах Huawei, используется стандартный Android 2.1 без каких-либо оболочек. Чтобы вы понимали — в этой версии нет даже такой полезной и простой штуки, как создание точки доступа (она появится в Android 2.2). Зато тут есть «живые обои», которые дико замедляют и так крайне небыстрый интерфейс устройства (в этом смартфоне их правильно называть «пошаговыми обоями»).

В Huawei P30 Pro установлен Android 9.0 с фирменной оболочкой EMUI 9.1. Странно было бы ожидать от флагмана 2019 года каких-либо лагов, и их здесь действительно нет. Интерфейс мне показался удобным, жесты позволяют полностью избавиться от использования виртуальных кнопок. Например, свайп от низа экрана вверх равнозначен кнопке «Домой». Кроме того, простой и понятный интерфейс в «природном» стиле отлично оптимизирован для работы одной рукой (это важно, когда диагональ экрана почти 6,5 дюйма).


Не вышло: сравнение производительности и времени работы

Мне бы очень хотелось наглядно показать, насколько мощнее стали смартфоны за 10 лет, однако это оказалось сложной задачей. Сначала старенький Huawei не давал залогиниться под своим Google-аккаунтом (Android 2.1 не поддерживает двухфакторную авторизацию), а затем, уже под новым, попросту не пустил в магазин приложений («ошибка сервера»). По времени работы сказать что-то сложно — очевидно, что батарея за такой длительный срок утратила часть емкости и сравнивать ее с новым гаджетом было бы неверно.

Но важным моментом в сравнении является то, по какому процессу построен процессор. Если у Huawei U8230 безнадежно устаревший 65-нм, то у Huawei P30 Pro — самый продвинутый на сегодня 7-нанометровый. Напомню, от процесса напрямую зависит, в первую очередь энергоэффективность устройства и его нагрев в «тяжелых» приложениях.

Кстати, у U8230 отсутствует 3D-драйвер, то есть, даже если бы я запустил Google Play, поиграть в более-менее нормальные игры у меня бы не получилось.

Еще один интересный момент — изначально Huawei использовала в смартфонах процессоры Qualcomm, но затем, с 2012 года — уже чипы собственной разработки. Именно такой процессор (Kirin 980) и стал «сердцем» P30 Pro.


Генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю представляет процессор Kirin 980

В AnTuTu новый процессор набирает более 300 тысяч баллов — этого с лихвой хватает абсолютно для любых задач и самых «тяжелых» игр (этому также способствует технология GPU Turbo). При этом какого-то ощутимого нагрева даже после нескольких минут игры нет (спасибо, 7 нм).

Камера

А вот здесь у Huawei P30 Pro по сравнению с первыми смартфонами компании уже не эволюция, а революция. Гаджет, получивший на текущий момент максимальную оценку DxOMark, снимает так, как в 2010 году можно было только мечтать.

Сравнивать простенькую 3,2 Мп камеру с фотомодулем Leica с четырьмя объективами (тут 8 Мп телеобъектив, суперчувствительный объектив 40 Мп, ультраширокоугольный объектив 20 Мп и TOF-объектив) странно, но для полной картины мы это всё-таки сделали.

Оцените результат (даже не стоит говорить, чей снимок в паре первый):











Как видите, новый флагман Huawei отлично справляется со всеми режимами, в том числе макро, контровым светом и съемкой ночью, тогда как U8230 более-менее (по сегодняшним меркам) снимает лишь солнечным днем.

Фронтальная камера в U8230 — 0,3 Мп — сейчас расстроит даже самого нетребовательного любителя «луков». При этом новейшая модель Huawei оснащается в разы более продвинутым 32 Мп модулем с возможностью записи Full HD видео. Но, опять же для чистоты эксперимента, мы сделали пару сравнительных фотографий:







В итоге

За последние 10 лет смартфоны Huawei претерпели значительные изменения. И дело даже не в увеличении габаритов или наращивании технических характеристик.

Компания огромное внимание стала уделять дизайну гаджетов (чего стоит запущенный ею тренд переливающихся корпусов, который подхватили другие), оптимизации их работы, в том числе за счет использования собственных процессоров и удобной оболочки. И, наконец, Huawei вполне заслуженно выбралась в лидеры мобильной фотографии с помощью экспертов Leica, второй год подряд обновляя рейтинги авторитетной DxOMark.

Естественно, старенький U8230 ни в каком плане не может посоревноваться с текущим флагманом Huawei, но зато наглядно показывает, чего может добиться компания, стремящаяся к лидерству на рынке смартфонов.

Партнер проекта:

Фотографировать по своим правилам легко, когда у вас в руках лучшая в мире мобильная камера Huawei P30 Pro. Искусственный интеллект, потрясающий зум 50X и алгоритмы обработки изображений Leica — когда попробуете, уже не согласитесь на меньшее.

 
 
Ссылка на источник 52
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