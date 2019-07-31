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Facebook научилась читать мысли. Прошли первые испытания технологии
01.08.2019 09:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbc.ru
О результатах испытаний технологии, позволяющей трансформировать мысли в текст, лаборатория Facebook Reality Labs рассказала в журнале Nature.
О результатах исследования также сообщается в официальном блоге компании, пишет
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О результатах испытаний технологии, позволяющей трансформировать мысли в текст, лаборатория Facebook Reality Labs рассказала в журнале Nature.
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