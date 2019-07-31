Facebook научилась читать мысли. Прошли первые испытания технологии

Источник материала: Ежедневник



фото: rbc.ru

О результатах испытаний технологии, позволяющей трансформировать мысли в текст, лаборатория Facebook Reality Labs рассказала в журнале Nature.

О результатах исследования также сообщается в официальном блоге компании, пишет РБК .



Система смогла декодировать мысли человека и перевести их в текстовый формат с точностью более 60%. Исследование проводилось на трех страдающих эпилепсией испытуемых, которым имплантировали в мозг электроды.



Далее с помощью нейрокомпьютерного интерфейса им задавали различные вопросы. Один из них — «звучание какого музыкального инструмента вам приятнее слушать?» После этого им предлагали несколько вариантов ответа на выбор.



Разработанная Facebook система смогла зафиксировать мысленный ответ человека на поставленный вопрос. После этого алгоритм выводил на экран выбранный участниками эксперимента вариант. Эксперимент над тремя добровольцами длился на протяжении года.



В будущем компания планирует усовершенствовать технологию и сделать ее такой, чтобы для нее не нужно было проводить инвазивные процедуры. Результаты проводимых исследований могут помочь в разработке устройства для больных, которые потеряли возможность говорить в результате травм и инсульта.



«Сегодня мы делимся информацией о нашей работе над неинвазивным устройством, который позволит человеку печатать, просто представляя слова, которые он хочет сказать», — написал в своем Twitter ответственный за технологии AR/VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт.

