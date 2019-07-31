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В России научили роботов принимать самостоятельные решения

01.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

При программировании роботов обычно используются чёткие алгоритмы поведения в определённых ситуациях, но разработчики постоянно совершенствуют возможности умных механизмов. Учёные Дальневосточного федерального университета и ДВО РАН разработали комплекс программ, который поможет роботам принимать самостоятельные решения в условиях изменчивой рабочей среды.

В России научили роботов принимать самостоятельные решения

На первоначальном этапе разработки речь идёт о промышленных роботах. Они сами смогут определять и корректировать траектории и скорости перемещения инструментов «в условиях неопределённости и изменчивости окружающей рабочей среды». Создавая виртуальный образ рабочего пространства, робот сможет распознавать саму заготовку и её положение в пространстве. На основе этих данных он будет самостоятельно определять и корректировать траекторию и скорость перемещения инструментов при обработке детали..

Пока роботы способны выполнять различные операции с точностью до 0,5 миллиметра, но для сверхточных действий нужна точность порядка 0,2-0,1 миллиметра — пока эту задачу не удалось решить нигде в мире. Учёные предполагают, что проблема может крыться в «допусках» при изготовлении самих роботов. По словам заведующего кафедрой автоматизации и управления Инженерной школы ДВФУ Владимира Филаретова, российскими программистами уже разработан метод устранения данного недостатка.

«Нами уже создан метод устранения этого недостатка на основе специальных тестовых движений. На моделях всё получается. Сейчас мы реализуем этот метод на практике. Если результаты будут положительными, то можно сказать, что мы совершили существенный прорыв в более широком практическом использовании роботов», — сообщил Филаретов журналистам.

В России научили роботов принимать самостоятельные решения

В перспективе новый метод интеллектуального управления планируется использовать для управления промышленными, подводными, наземными, летающими и другими типами роботов. Ожидается, что соответствующее программное обеспечение поможет повысить производительность отечественных роботов в несколько раз.

 
 
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При программировании роботов обычно используются чёткие алгоритмы поведения в определённых ситуациях, но разработчики постоянно совершенствуют возможности...
 
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