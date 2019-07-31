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В России научили роботов принимать самостоятельные решения
01.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
При программировании роботов обычно используются чёткие алгоритмы поведения в определённых ситуациях, но разработчики постоянно совершенствуют возможности умных механизмов. Учёные Дальневосточного федерального университета и ДВО РАН разработали комплекс программ, который поможет роботам принимать самостоятельные решения в условиях изменчивой рабочей среды.
На первоначальном этапе разработки речь идёт о промышленных роботах. Они сами смогут определять и корректировать траектории и скорости перемещения инструментов «в условиях неопределённости и изменчивости окружающей рабочей среды». Создавая виртуальный образ рабочего пространства, робот сможет распознавать саму заготовку и её положение в пространстве. На основе этих данных он будет самостоятельно определять и корректировать траекторию и скорость перемещения инструментов при обработке детали..
Пока роботы способны выполнять различные операции с точностью до 0,5 миллиметра, но для сверхточных действий нужна точность порядка 0,2-0,1 миллиметра — пока эту задачу не удалось решить нигде в мире. Учёные предполагают, что проблема может крыться в «допусках» при изготовлении самих роботов. По словам заведующего кафедрой автоматизации и управления Инженерной школы ДВФУ Владимира Филаретова, российскими программистами уже разработан метод устранения данного недостатка.
В перспективе новый метод интеллектуального управления планируется использовать для управления промышленными, подводными, наземными, летающими и другими типами роботов. Ожидается, что соответствующее программное обеспечение поможет повысить производительность отечественных роботов в несколько раз.
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При программировании роботов обычно используются чёткие алгоритмы поведения в определённых ситуациях, но разработчики постоянно совершенствуют возможности...
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