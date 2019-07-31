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Windows 10 получит одну из ключевых фишек macOS

01.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Конкурентная борьба между Windows и macOS ведётся не первый год: обе линейки операционных систем постоянно дорабатываются, обзаводясь новыми возможностями. Грядущее обновление Windows призвано склонить чашу весов в пользу Microsoft: после апдейта пользователи редмондской ОС получат в своё распоряжение одну из популярных функций «яблочного» аналога.

Windows 10 получит одну из ключевых фишек macOS

По данным ресурса ZDNet, в запланированном на второй квартал 2020-го обновлении с кодовым номером 20H1 Windows 10 получит функцию облачного восстановления системы. Ожидается, что это будет комплексный инструмент, позволяющий восстановить операционку до актуального рабочего состояния со всеми драйверами. Такой подход позволит избавиться от флешек и DVD-накопителей с дистрибутивами и значительно облегчит жизнь пользователям, затрудняющимся переустановить ОС самостоятельно.

По имеющейся информации, вариантов восстановления будет два: переустановка из облачного хранилища и локальный сброс до заводских настроек. Технически данное нововведение будет дублировать возможности десктопной Apple macOS, в которой уже реализована возможность загрузки операционной системы из интернета в режиме восстановления. Есть у операционки Apple и возможность полного восстановления ОС с сохранением пользовательских данных и настроек посредством функции Time Machine. Реализует ли Microsoft подобную опцию в Windows, источник не сообщает.

 
 
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Конкурентная борьба между Windows и macOS ведётся не первый год: обе линейки операционных систем постоянно дорабатываются, обзаводясь новыми возможностями. Грядущее...
 
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