|
Робот провел открытый урок для школьников в IT-лагере Брестской области
01.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В IT-лагере МТС, организованном в Брестской области, для школьников сегодня провел открытый урок робот. Занятие прошло в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Колос», передает корреспондент БЕЛТА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В IT-лагере МТС, организованном в Брестской области, для школьников сегодня провел открытый урок робот. Занятие прошло в детском реабилитационно-оздоровительном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)