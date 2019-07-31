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В Бобруйске у подростка изъяли более 80 г марихуаны
01.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На перроне станции Бобруйск задержаны 15-летний подросток и 18-летний парень, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
«Совершеннолетний житель Слуцкого района 27 июля приехал к своему товарищу в Бобруйск. При выходе из поезда они решили сократить путь, перейдя железнодорожные пути вне пешеходного перехода, чем и привлекли внимание патрульно-постовой службы Могилевского отдела внутренних дел. Молодых людей задержали и доставили в линейный пункт милиции, — рассказали в УВД. — Во время разбирательства у бобруйчанина была обнаружена марихуана общим весом более 80 г».
Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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На перроне станции Бобруйск задержаны 15-летний подросток и 18-летний парень, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома. «Совершеннолетний житель Слуцкого...
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