|
Фура перевернулась на оживленном перекрестке в Витебске
01.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Витебске на оживленном перекрестке перевернулся тягач Mercedes с прицепом, обошлось без пострадавших, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла около 17.00 недалеко от Смоленского рынка. «Фура поворачивала налево с улицы Гагарина на Людникова. Как пояснил водитель, пинчанин 1989 года рождения, ему необходимо было доставить груз, состоящий из поддонов, из поселка Витьба в Минск. Путь мужчине был незнаком, поэтому он ориентировался по дорожным знакам и доверился навигатору: поехал через город, хотя мог объехать по кольцу», — сказал Александр Казючиц.
В результате на крутом повороте водитель не справился с управлением, и тягач вместе с прицепом упал на бок.
Работники МЧС залили машину пеной, чтобы предотвратить возможное возгорание
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске на оживленном перекрестке перевернулся тягач Mercedes с прицепом, обошлось без пострадавших, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГАИ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)