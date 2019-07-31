Фура перевернулась на оживленном перекрестке в Витебске

Источник материала: Новости Хотимска

В Витебске на оживленном перекрестке перевернулся тягач Mercedes с прицепом, обошлось без пострадавших, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла около 17.00 недалеко от Смоленского рынка. «Фура поворачивала налево с улицы Гагарина на Людникова. Как пояснил водитель, пинчанин 1989 года рождения, ему необходимо было доставить груз, состоящий из поддонов, из поселка Витьба в Минск. Путь мужчине был незнаком, поэтому он ориентировался по дорожным знакам и доверился навигатору: поехал через город, хотя мог объехать по кольцу», — сказал Александр Казючиц.

В результате на крутом повороте водитель не справился с управлением, и тягач вместе с прицепом упал на бок.

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