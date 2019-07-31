Минфин Беларуси считает успешными параметры нового размещения гособлигаций на рынке РФ

Источник материала: Новости Хотимска

Министерство финансов Беларуси считает успешными параметры нового размещения государственных облигаций на финансовом рынке Российской Федерации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

По информации Минфина, 30 июля состоялось формирование книги заявок на приобретение двух выпусков облигаций (серий 03 и 04) общим объемом 10 млрд российских рублей на срок 3 года.

Совокупный спрос на облигации превысил 45 млрд российских рублей. В книгу поступило более 60 заявок со стороны институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании. В сделке также приняли участие нерезиденты Российской Федерации — подано заявок на сумму более 2,5 млрд российских рублей, отмечен существенный спрос со стороны физических лиц — более 1,5 млрд российских рублей.

При первоначальном ориентире в 9,10-9,35% годовых во время торгов ставка купона установлена на уровне 8,65% годовых.

Техническое размещение облигаций состоится 7 августа.

«По сравнению с дебютным выпуском облигаций Беларуси 2010 года (7 млрд российских рублей под ставку 8,7% годовых на срок 2 года) параметры текущего размещения (10 млрд российских рублей под ставку 8,65% годовых на срок 3 года) Министерство финансов оценивает как успешные. Этим размещением установлен рыночный ориентир в российских рублях как для последующих эмиссий на российском рынке ценных бумаг как суверена, так и корпоративных белорусских эмитентов», — отмечается в сообщении министерства.

Сроки эмиссии новых выпусков облигаций на сумму 20 млрд российских рублей по программе эмиссии Министерство финансов определит исходя из потребностей бюджета и рыночной конъюнктуры.

Как сообщалось, 4 июля зарегистрирован проспект эмиссии ценных бумаг Беларуси на общую сумму 30 млрд российских рублей, включающий 5 выпусков облигаций серий 03-07, в том числе 2 выпуска сроком 3 года на общую сумму 10 млрд российских рублей и 3 выпуска сроком 5 лет на общую сумму 20 млрд российских рублей. Банками-организаторами эмиссии выступают Газпромбанк, ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», соорганизатором — Евразийский банк развития.