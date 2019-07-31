В Мстиславле прошёл выездной областной семинар-учёба «День охраны труда»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В мероприятии, которое проходило на базе УКПП «Жилкомхоз» и «Водоканал», приняли участие представители Кричевского межрайонного отдела Могилёвского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, областного комитета Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, главные инженеры, инженеры (специалисты) по охране труда жилищно-коммунальных предприятий области.

Областной семинар прошёл в два этапа.

Во время теоретической части с участниками был проведён целевой инструктаж, рассмотрены причины и возможности недопущений несчастных случаев, которые произошли на предприятиях области в первом полугодии 2019 года.

Во время практического этапа учёбы работники ЖКХ на своём примере показали, как необходимо соблюдать правила охраны труда при работе на высоте, как взаимодействовать с другими надзорными органами в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

На учебно-тренировочном полигоне по ул. Дзержинского коммунальщики продемонстрировали, как осуществляются лесосечные работы и какие меры безопасности по сохранению здоровья работников здесь применяются.

В конце семинара организаторы мероприятия подвели итоги дня, оценили работу инженеров, специалистов по охране труда, дали рекомендации присутствующим и ответили на все интересующие их вопросы.

Наталья ТИХАНОВСКАЯ.