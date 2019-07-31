Лига чемпионов. Борисовский БАТЭ в сезоне-2019/20 заработал 1,2 миллиона евро









За второй квалификационный раунд Лиги чемпионов "желто-синие" заработали 380 тысяч евро, а за вылет из турнира и участие в третьем раунде Лиги Европы — 280 тысяч евро.





Ранее борисовчане уже заработали 260 тысяч евро, которые полагаются всем чемпионам, участвующим в турнире, а также еще 280 тысяч евро за участие в первом раунде главного клубного турнира в Европе.



