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Лига чемпионов. Борисовский БАТЭ в сезоне-2019/20 заработал 1,2 миллиона евро
Источник материала: Партизан
БАТЭ продолжает выступление в еврокубках. Борисовский клуб за два раунда Лиги чемпионов уже обеспечил себе 1,2 миллиона евро призовых от УЕФА.
За второй квалификационный раунд Лиги чемпионов "желто-синие" заработали 380 тысяч евро, а за вылет из турнира и участие в третьем раунде Лиги Европы — 280 тысяч евро.
Ранее борисовчане уже заработали 260 тысяч евро, которые полагаются всем чемпионам, участвующим в турнире, а также еще 280 тысяч евро за участие в первом раунде главного клубного турнира в Европе.
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БАТЭ продолжает выступление в еврокубках. Борисовский клуб за два раунда Лиги чемпионов уже обеспечил себе 1,2 миллиона евро призовых от УЕФА.
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