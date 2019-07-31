



Как прокомментируете информацию, что ряд хоккеистов "Гомеля", нынешних и бывших, подали заявления в управление труда и соц. защиты, а также обратились в прокуратуру по поводу невыплаты зарплат, отпускных и премий?

Я как раз сейчас разговаривал с "Гомелем", и они все эти вопросы вроде как закроют. Честно скажу, для страны это небольшие деньги. Просто смешно, какие зарплаты у хоккеистов здесь, а они меньше, чем в Румынии, Польше, Казахстане. Если мы хотим, чтобы была сильная сборная… Сильный чемпионат — сильная сборная!





Какие вопросы у федерации хоккея, возникли к Жлобину?

Жлобин, как я понимаю, уже пять лет не может внести взносы. Мы считаем, это неправильно. У нас регламент для всех один. Если не заплатил взнос, нет денег, значит, ты не участвуешь. Надо заканчивать с этим! Тоже самое Орша, она хочет играть в экстралиге "А", деньги есть, руководители хотят, но нет фарм-клуба, и не будет в течении 10 лет, так как школа только начала работать. Тоже самое в Пинске и Барановичах, — цитирует Захарова "БХ".







