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Михаил Захаров: "Гомель" закроет все вопросы. Для страны это небольшие деньги, у нас зарплаты меньше, чем в Румынии

01.08.2019 09:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер "Юности" Михаил Захаров рассказал, что "Гомель" готов рассчитаться с долгами перед хоккеистами в ближайшее время.


Как прокомментируете информацию, что ряд хоккеистов "Гомеля", нынешних и бывших, подали заявления в управление труда и соц. защиты, а также обратились в прокуратуру по поводу невыплаты зарплат, отпускных и премий?
Я как раз сейчас разговаривал с "Гомелем", и они все эти вопросы вроде как закроют. Честно скажу, для страны это небольшие деньги. Просто смешно, какие зарплаты у хоккеистов здесь, а они меньше, чем в Румынии, Польше, Казахстане. Если мы хотим, чтобы была сильная сборная… Сильный чемпионат — сильная сборная!

Какие вопросы у федерации хоккея, возникли к Жлобину?
Жлобин, как я понимаю, уже пять лет не может внести взносы. Мы считаем, это неправильно. У нас регламент для всех один. Если не заплатил взнос, нет денег, значит, ты не участвуешь. Надо заканчивать с этим! Тоже самое Орша, она хочет играть в экстралиге "А", деньги есть, руководители хотят, но нет фарм-клуба, и не будет в течении 10 лет, так как школа только начала работать. Тоже самое в Пинске и Барановичах, — цитирует Захарова "БХ".
 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер "Юности" Михаил Захаров рассказал, что "Гомель" готов рассчитаться с долгами перед хоккеистами в ближайшее время.
 
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