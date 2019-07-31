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В Иране собираются деноминировать валюту и изменить ее название
Источник материала: Партизан
Иранский риал, который в прошлом году потерял 60% своей стоимости, будет заменен томаном.
Правительство Ирана 31 июля утвердило план деноминации национальной валюты риала. Об этом сообщает IFP.
Предложение Центрального банка Ирана об удалении четырех нулей из валюты было ратифицировано министрами и направлено на утверждение парламента и Совета стражей конституции.
Спикер правительства Али Рабиеи заявил, что план призван помочь иранскому риалу восстановить свою стоимость на фоне санкций США.
Чтобы подписать закон, законопроект должен быть ратифицирован законодателями и Советом стражей.
Глава Центробанка Абдольнасер Хеммати утверждает, что его ведомство полностью контролирует валютный рынок и управляет ситуацией, чтобы поддерживать баланс риала. В то же время в 2018 году риал потерял более 60% своей стоимости. Слабость нацвалюты привела к четырехкратному увеличению годовой инфляции.
За $1 31 июля на неофициальном рынке дают около 119 тыс. риалов, пишет IFP.
24 июля правительство Ирана также приняло решение переименовать риал в томан, сообщало агентство IRNA.
Томаном называлась валюта Персии и Ирана с XVII века до 1932 года.
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Иранский риал, который в прошлом году потерял 60% своей стоимости, будет заменен томаном.
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