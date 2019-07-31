ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Иране собираются деноминировать валюту и изменить ее название

01.08.2019 09:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Иранский риал, который в прошлом году потерял 60% своей стоимости, будет заменен томаном.



Правительство Ирана 31 июля утвердило план деноминации национальной валюты риала. Об этом сообщает IFP.

Предложение Центрального банка Ирана об удалении четырех нулей из валюты было ратифицировано министрами и направлено на утверждение парламента и Совета стражей конституции.

Спикер правительства Али Рабиеи заявил, что план призван помочь иранскому риалу восстановить свою стоимость на фоне санкций США.

Чтобы подписать закон, законопроект должен быть ратифицирован законодателями и Советом стражей.

Глава Центробанка Абдольнасер Хеммати утверждает, что его ведомство полностью контролирует валютный рынок и управляет ситуацией, чтобы поддерживать баланс риала. В то же время в 2018 году риал потерял более 60% своей стоимости. Слабость нацвалюты привела к четырехкратному увеличению годовой инфляции.


За $1 31 июля на неофициальном рынке дают около 119 тыс. риалов, пишет IFP.

24 июля правительство Ирана также приняло решение переименовать риал в томан, сообщало агентство IRNA.

Томаном называлась валюта Персии и Ирана с XVII века до 1932 года. 
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иранский риал, который в прошлом году потерял 60% своей стоимости, будет заменен томаном.
 
Новости дня
Новости разные
 
Facebook научилась читать мысли. Прошли первые испытания технологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Радзiма
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика