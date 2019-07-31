|
Передумали: Березовский сыродельный все-таки присоединяют к «Савушкин продукту»
Источник материала: Партизан
Акционеры Березовского сыродельного комбината приняли решение о реорганизации своего предприятия путем присоединения к ОАО «Савушкин продукт». Информация об этом размещена на ЕПФР.
Сообщается, что дополнительно выпускаемые акции ОАО «Савушкин продукт» будут распределены между акционерами ОАО «Березовский сыродельный комбинат» пропорционально количеству принадлежащих им акций в уставном фонде ОАО «Березовский сыродельный комбинат».
Напомним, это уже второе решение о реорганизации путем присоединения. Предыдущее было отменено участниками «Савушкина продукта» в начале июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акционеры Березовского сыродельного комбината приняли решение о реорганизации своего предприятия путем присоединения к ОАО «Савушкин продукт». Информация об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)