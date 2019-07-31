Передумали: Березовский сыродельный все-таки присоединяют к «Савушкин продукту»

Сообщается, что дополнительно выпускаемые акции ОАО «Савушкин продукт» будут распределены между акционерами ОАО «Березовский сыродельный комбинат» пропорционально количеству принадлежащих им акций в уставном фонде ОАО «Березовский сыродельный комбинат».





Напомним, это уже второе решение о реорганизации путем присоединения. Предыдущее было отменено участниками «Савушкина продукта» в начале июня.