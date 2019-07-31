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Передумали: Березовский сыродельный все-таки присоединяют к «Савушкин продукту»

01.08.2019 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Акционеры Березовского сыродельного комбината приняли решение о реорганизации своего предприятия путем присоединения к ОАО «Савушкин продукт». Информация об этом размещена на ЕПФР.

Сообщается, что дополнительно выпускаемые акции ОАО «Савушкин продукт» будут распределены между акционерами ОАО «Березовский сыродельный комбинат» пропорционально количеству принадлежащих им акций в уставном фонде ОАО «Березовский сыродельный комбинат».

Напомним, это уже второе решение о реорганизации путем присоединения. Предыдущее было отменено участниками «Савушкина продукта» в начале июня.
 
 
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Акционеры Березовского сыродельного комбината приняли решение о реорганизации своего предприятия путем присоединения к ОАО «Савушкин продукт». Информация об...
 
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